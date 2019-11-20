Большая нагрузка: По 43 преступления в месяц расследует один участковый полиции в Бердске

Бердские участковые оказались самыми загруженными в области. Отделу участковых уполномоченных и инспекторов ПДН не хватает четырех сотрудников.

В этом году бердские участковые уполномоченные полиции раскрыли 127 преступлений

Итоги работы участковых уполномоченных полиции за 10 месяцев текущего года подвел начальник МВД по Бердску Владимир Соколов.

Участковые выявили и раскрыли 127 преступлений. Составили 382 административных протокола, из них за мелкое хулиганство 8 протоколов, за распитие спиртных напитков в общественных местах — 5, нарушение миграционного законодательства — 14, неуплату штрафов — 41, мелкое хищение — 222.

Участковые уполномоченные рассмотрели 7136 сообщений о происшествиях и преступлениях.

— Нагрузка на одного участкового уполномоченного составила 43 материала в месяц. Данная нагрузка является самой большой в Новосибирской области, — отметил Соколов.

В 2019 году участковые провели 4 отчета о проделанной работе перед населением. Территория Бердска поделена на 17 административных участков, за которыми закреплены участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В отделе МВД по Бердску в отделе участковых уполномоченных и ПДН работает 27 человек, что составляет четыре единицы некомплекта.