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Большая нагрузка: По 43 преступления в месяц расследует один участковый полиции в Бердске

09:30 20.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердские участковые оказались самыми загруженными в области. Отделу участковых уполномоченных и инспекторов ПДН не хватает четырех сотрудников.

Большая нагрузка: По 43 преступления в месяц расследует один участковый полиции в Бердске
В этом году бердские участковые уполномоченные полиции раскрыли 127 преступлений

Итоги работы участковых уполномоченных полиции за 10 месяцев текущего года подвел начальник МВД по Бердску Владимир Соколов.

Участковые выявили и раскрыли 127 преступлений. Составили 382 административных протокола, из них за мелкое хулиганство 8 протоколов, за распитие спиртных напитков в общественных местах — 5, нарушение миграционного законодательства — 14, неуплату штрафов — 41, мелкое хищение — 222.

Участковые уполномоченные рассмотрели 7136 сообщений о происшествиях и преступлениях.

— Нагрузка на одного участкового уполномоченного составила 43 материала в месяц. Данная нагрузка является самой большой в Новосибирской области, — отметил Соколов.

В 2019 году участковые провели 4 отчета о проделанной работе перед населением. Территория Бердска поделена на 17 административных участков, за которыми закреплены участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В отделе МВД по Бердску в отделе участковых уполномоченных и ПДН работает 27 человек, что составляет четыре единицы некомплекта.

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От редакции

Вы знаете своего участкового?

Аноним, 20 ноября 2019 10:32
Когда в ИВС проведут рокировку сотрудников! Сидят ничего не делают,перемывают друг другу кости!От безделия скоро сожирут друг друга!
Аноним, 20 ноября 2019 11:00
Материал-это ещё не факт преступления и вопрос о расследовании здесь не стоит, основная загрузка участковых это бумажная работа по отказным и передачам материалов по подследственности, по которым надо возбуждать уголовные дела. И чтобы снизить эту нагрузку на участковых, надо по фактам, где явно состав преступления, в дежурные сутки решать вопрос о возбуждения уг.дела и передавать их по подследственности в дознание или в следствие. А не отписывать их участковым в надежде, что те сделают из них отказной. Проблема старая и дело не в количестве участковых, а в умении и желании руководства отдела решать вопросы по существу, а не жаловаться на не хватку кадров, это легче всего. Некомплект он был всегда...
Аноним, 20 ноября 2019 11:00
НВР: Нет

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