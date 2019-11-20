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Причастному обстрелу жителей Донбасса украинскому силовику СК России выдвинул обвинения. Заочно

13:28 20.11.2019 Фото: СК РФ
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В ходе расследования собраны данные, подтверждающие причастность к таким преступлениям командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко.

Причастному обстрелу жителей Донбасса украинскому силовику СК России выдвинул обвинения. Заочно
Заочно предъявлено обвинение еще одному украинскому силовику, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса

Продолжается работа Следственного комитета России по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса. В ходе расследования собраны данные, подтверждающие причастность к таким преступлениям командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко. В указанной должности он пребывает с 2017 года и как командир наделен правом отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми военнослужащими указанного воинского формирования.

7 июля 2019 года Майстренко, действуя совместно с другими военнослужащими, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящего командования, дал приказ о проведении прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибра не менее 82 мм, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных на территории города Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики. Также по его поручению 20 июля 2019 года произведен обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске. В результате этих обстрелов повреждены жилые дома, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Одна женщина 1965 года рождения от полученных ранений скончалась.

Алексею Майстренко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Следственным комитетом России продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к аналогичным преступлениям.

Источник: Следком

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От редакции

Настигнет возмездие?

гость, 20 ноября 2019 13:50
Почему СК России не выдвинет обвинения людям устроившим беспорядки в Боливии? И вопрос к данной организации " Может пора заняться своими должностными обязанностями?" В в стране хватает своих проблем и нарушения законодательства РФ.

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