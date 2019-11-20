20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Какие льготы положены предпенсинерам?

09:51 20.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Понятие «предпенсионный возраст» закрепили в российском законодательстве в этом году: он наступает за пять лет до получения права выхода на пенсию, в том числе досрочную или по выслуге лет. Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили уже более миллиона россиян.

Какие льготы положены предпенсинерам?

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян.
Работодатели передали сведения о 315 тысячах человек, еще 300 тысяч запросов поступило из центров занятости. Через Единую информационную систему социального обеспечения право на предпенсионные льготы подтвердили 141 тысяча россиян. Через личный кабинет на сайте ПФР свой статус оформили 370 тысяч человек.
Понятие «предпенсионный возраст» закрепили в российском законодательстве в этом году: он наступает за пять лет до получения права выхода на пенсию, в том числе досрочную или по выслуге лет.
Для предпенсионеров предусматривается ряд льгот. Так, работодателя ждет уголовная ответственность за их увольнение. Помимо этого, им ежегодно предоставляются два оплачиваемых рабочих дня для диспансеризации. Также для предпенсионеров устанавливаются налоговые льготы.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы успеете заработать на беспечную старость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Свела счеты с жизнью на глазах у троих детей мать в общежитии Южно-Сахалинска
11:30 20-11-2019
Свела счеты с жизнью на глазах у троих детей мать в общежитии Южно-Сахалинска
Гремучая смесь: можно ли антибиотики принимать с алкоголем?
11:25 20-11-2019
Гремучая смесь: можно ли антибиотики принимать с алкоголем?
БердскЖурналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом "БукЪвица"
11:21 20-11-2019
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом
БердскОбщий гороскоп на неделю 20 - 26 ноября для жителей Бердска
11:21 20-11-2019
Общий гороскоп на неделю 20 - 26 ноября для жителей Бердска
БердскЖанна Тузова: Экономический лицей - жемчужина в ожерелье образования Бердска
11:15 20-11-2019
Жанна Тузова: Экономический лицей - жемчужина в ожерелье образования Бердска
БердскФотомарафон «Моя мама» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
11:12 20-11-2019
Фотомарафон «Моя мама» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Впал в кому: Скинула на дочь убийство 6-летнего Степы Кукина пьяная опекунша из Вологды
11:00 20-11-2019
Впал в кому: Скинула на дочь убийство 6-летнего Степы Кукина пьяная опекунша из Вологды
Заплатят штраф в 3 тыс. рублей за громкий секс и музыку по ночам шумные соседи в России 2
10:45 20-11-2019
Заплатят штраф в 3 тыс. рублей за громкий секс и музыку по ночам шумные соседи в России
Войдут в нацпроект производительности труда и поддержки занятости более 200 предприятий Новосибирской области
10:32 20-11-2019
Войдут в нацпроект производительности труда и поддержки занятости более 200 предприятий Новосибирской области
В минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске
10:30 20-11-2019
В минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске