В чем заключается преимущество мебели «Папа Карло»?

09:44 20.11.2019 Фото: Корпусная мебель под заказ "Папа Карло" 0

Если Вы решили приобрести высококачественную красивую мебель на заказ, то наша компания готова предоставить Вам услуги по ее изготовлению с учетом всех индивидуальных требований.

Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности — это «Папа Карло» Преимущества заказа мебели в компании «ПАПА КАРЛО»:

— Создание дизайна мебели по любому эскизу, чертежу либо фотографии; —Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности; — Материал и комплектующие соответствуют всем требуемым стандартам; — Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте; — Возможно изготовление компонентов мебели по отдельности; — Сжатые сроки выполнения заказа. Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой! Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2 Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98 Источник: Раздел корпусной мебели под заказ «Папа Карло» на сайте Весь Бердск

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