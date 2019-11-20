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Дом

В чем заключается преимущество мебели «Папа Карло»?

09:44 20.11.2019 Фото: Корпусная мебель под заказ "Папа Карло" 
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Если Вы решили приобрести высококачественную красивую мебель на заказ, то наша компания готова предоставить Вам услуги по ее изготовлению с учетом всех индивидуальных требований.

В чем заключается преимущество мебели Папа Карло?
Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности — это «Папа Карло»

Преимущества заказа мебели в компании «ПАПА КАРЛО»:
— Создание дизайна мебели по любому эскизу, чертежу либо фотографии;

—Готовность разработать уникальные конфигурации под Ваши индивидуальные потребности;

— Материал и комплектующие соответствуют всем требуемым стандартам;

— Аккуратная и качественная сборка и установка мебели на месте;

— Возможно изготовление компонентов мебели по отдельности;

— Сжатые сроки выполнения заказа.

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел корпусной мебели под заказ «Папа Карло» на сайте Весь Бердск

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