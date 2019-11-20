Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». В номере опубликован фотомарафон «Моя мама».

«Курьер. Среда. Бердск», №44/2019

Сегодня, 20 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №44/2019.

В номере вы прочтете:

1. На 15 млн рублей продает здание и землю винзавода за долги банк «Левобережный».

2. Яркая одежда поможет найти пропавших детей.

3. «Рено» влетел в остановку и разнес киоск.

4. 4,5 года тюрьмы экс-директору КБУ попросил прокурор.

5. Коттеджем за 29,5 млн рублей владеет бердчанин.

6. Задайте вопрос спикеру горсовета Бердска.

7. Копить самим на пенсию предлагает власть.

8. Бердску нужны дороги.

9. Кто и как чистит город от снега.

10. О магазине, заготовке сена и двоечниках можно узнать в архиве.

11. Три вида вшей паразитируют на человеке.

12. Беременную били лопатой и выбрасывали в окно.

13. пенсионерка против магазина на первом этаже.

14. 10 сигналов, предупреждающих о развитии онкологии яичников.

15. 10 тысяч рублей на борьбу с бедностью.

На обложке — Жуткое ДТП: погиб водитель спарткара Mazda

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. В номере опубликован фотомарафон «Моя мама».