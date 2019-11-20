Умер от менингита годовалый мальчик в Екатеринбурге

По словам мамы мальчика, она забрала ребенка из детского садика с температурой, при этом якобы воспитатели никак не отреагировали на заболевание ребенка. Дома малышу стало хуже.

Мальчик умер в больнице

Председатель СК России поставил на контроль ход проведения проверок, организованных следственными органами СК России по Свердловской области по факту смерти годовалого мальчика в Екатеринбурге, Главным следственным управлением СК России по городу Москве по факту оказания частной клиникой медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и следственным управлением по Кабардино-Балкарской Республике в связи с возможным нарушением прав женщины, проживающей в непригодных условиях.

В эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о смерти годовалого мальчика в Екатеринбурге, по предварительной версии, от менингита. По словам мамы мальчика, она забрала ребенка из детского садика с температурой, при этом якобы воспитатели никак не отреагировали на заболевание ребенка. Дома малышу стало хуже, и его забрали на «скорой» в больницу, где он скончался через несколько часов. По данному факту 17 ноября 2019 года следственными органами СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. С целью установления точной причины смерти осуществляется сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе судмедэкспертизы.

По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

Источник: СК России