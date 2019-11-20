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Хрум-хрум: Боятся ли заморозков цветная и белокочанная капусты?

13:25 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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Кочаны легко выдерживают непродолжительное понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов по Цельсию в течение двух-трёх дней.

Хрум хрум: Боятся ли заморозков цветная и белокочанная капусты?
При низких температурах капуста прекращает расти

Отвечает доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией селекции и семеноводства капустных культур ФГБНУ «ФНЦО» Людмила Бондарева:

— Кочаны легко выдерживают непродолжительное понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов по Цельсию в течение двух-трёх дней. Если после такого похолодания начнётся временное потепление, — хотя бы до 0 градусов по Цельсию — то капуста быстро войдёт в прежнюю форму, она оттает прямо на грядке, мы обычно говорим «на корню». После этого её сразу же нужно убрать и заложить на хранение.
А вот продолжительные заморозки капуста переносит плохо, в кочане промерзают точки роста, гибнут клетки, то есть овощ становится непригодным для последующего хранения, на глазах гниёт. Дачник может лишь употребить небольшое количество такой капусты сразу же в пищу, удалив верхние перемёрзшие листья.

Цветная капуста — теплолюбивая культура. При низких температурах она прекращает расти, продуктивность её тут же сокращается, поэтому совершенно нецелесообразно держать её на грядках до первых заморозков. Цветная капуста выдерживает температуру до -1 градуса по Цельсию. Если вдруг вы не успели её вовремя собрать, то первые минусовые температуры нанесут удар по её неплотным головкам.

Источник: АиФ

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