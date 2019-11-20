Наказывать за показ нацистской символики будут не всех в России

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ.

Принят закон о демонстрации нацистской символики

Поправки, в частности, исключают ответственность за некоторые случаи показа нацистской атрибутики. Однако такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д.

Во втором чтении в документ были внесены поправки, что такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

Авторами инициативы выступили парламентарии во главе с заместителем Председателя ГД Петром Толстым и Председателями Комитета по культуре Еленой Ямпольской и Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Среди соавторов также Первые заместители Председателя Комитета по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко и народный артист РФ Владимир Бортко.

Как отметила Елена Ямпольская, когда был принят полный запрет на демонстрацию нацистской символики, «возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем».

«В ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен», — сообщила она.

Источник: duma.gov.ru