От сигарет каждый год умирает 6 млн человек в мире! Бросайте курить

В рубрику «Сообщи свои новости» написал врач эпидемиолог ФФБУЗ \»Центр гигиены и эпидемиологии в НСО\» в г .Бердске Зинина А.В.

21 ноября 2019 года — Всемирный день отказа от курения. Третий четверг ноября с 2002 года объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Всемирным днём отказа от курения. Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Употребление табака в мире ежегодно приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма (дым, заполняющий рестораны, офисы или другие закрытые помещения, где люди сжигают табачные изделия).

Табачная интоксикация настоящее время – ведущая устранимая причина смерти для современного человека. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения признаны по критериям стоимости и эффективности наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. В табачном дыме присутствует более 4 тысяч химических веществ, из которых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. Табачный дым содержит никотин, являющийся сильнодействующий нейротоксином и кардиотоксином.

Табачная интоксикация является в настоящее время, по признанию ВОЗ, ведущей устранимой причиной смерти для современного человека. По данным ВОЗ в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости и эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности и качества жизни. В Российской Федерации принятый в развитие Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «О защите здоровья населения от последствий потребления табака», регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и направлен на соблюдение статей 41 и 42 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Как же избавиться от вредной привычки? Прежде всего, стоит помнить о вреде курения для своего здоровья и для здоровья близким Вам людей. Если же Вы только иногда «покуриваете», необходимо помнить о быстро формирующейся никотиновой зависимости, которая потом, когда возникнет желание отказаться от курения, сделает это очень трудным. Решив отказаться от курения, подумайте о том, что Вы приобретаете: здоровье – своё и близких, а также экономию денег. Уже через несколько месяцев отказ от курения положительно скажется на Вашем самочувствии. Наметьте заранее день отказа от сигарет и прекращайте курить сразу! Старайтесь избегать ситуаций, провоцирующих курение, в том числе общества курящих людей. Если Вы хотите бросить курить — не ищите оправданий этой привычке, ищите то, что сделает Вас счастливым.