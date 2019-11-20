Впал в кому: Скинула на дочь убийство 6-летнего Степы Кукина пьяная опекунша из Вологды

Женщина нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела. Юлия Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь убедила оговорить себя.

Завершено расследование уголовного дела о гибели 6-летнего Степы Кукина из Вологды

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела о гибели в 2018 году шестилетнего Степана Кукина. К уголовной ответственности привлечены опекун Юлия Блохина и ее супруг Евгений Блохин.

Степан Кукин в апреле 2017 года попал в приемную семью Евгения и Юлии Блохиных, где также проживали три дочери Блохиной. У опекунов сложилось негативное отношение к мальчику. На протяжении нескольких месяцев Юлия и Евгений Блохины из неприязни к приемному ребенку систематически избивали Степана, а в связи с причиненными травмами медицинскую помощь ему не обеспечивали.

По данным следствия, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами по голове и всем частям тела, причинив Степану комплекс телесных повреждений, от которых он впал в кому.

После этого Юлия Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении Степана.

Оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала бригаду «Скорой медицинской помощи», сотрудники которой госпитализировали ребенка в медицинское учреждение, где впоследствии, не приходя в сознание, Степан скончался.

В результате производства сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз допросами свидетелей из числа окружения семьи следствием добыты доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной и предъявить ей обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. «п», «д» ч.2 ст.105, пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп. «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125, ст.156 УК РФ) и Блохину – в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности (пп. «в», «г» ч.2 ст.112, пп «г», «е» ч.2 ст.117, ст.125 УК РФ).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Источник: Следком