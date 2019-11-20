Сегодня в Бердске проводятся учения.
Сегодня в Бердске проводятся учения.
В 7.00 был организован ситуационный штаб на лыжной базе «Метелица». В боевой готовности выстроилась колонна техники МЧС и полиции. Командиры провели инструктаж подразделений.
В 9.00 с «Метелицы» выехало несколько полицейских автомобилей с сиренами и мигалками выехали в сторону «Астора», где, по легенде, должен произойти террористический акт.
Как сообщает корреспондент «Свидетеля», на парковке у ТЦ стоит техника МЧС, проезд для гражданских лиц пока не запрещён. Магазин работает.
Бойцы Росгвардии стоят в оцеплении неподалёку, в районе «Дмитровских бань».
Местные власти попросили бердчан соблюдать общественный порядок, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
Основное действие ещё не началось, подробности сайт «Свидетель» сообщит позднее.