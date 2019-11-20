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Войдут в нацпроект производительности труда и поддержки занятости более 200 предприятий Новосибирской области

10:32 20.11.2019
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Главная цель – ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Прирост должен быть не менее 5%, срок – 2024 год.

Войдут в нацпроект производительности труда и поддержки занятости более 200 предприятий Новосибирской области
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Увеличение производительности труда, рост объемов продаж продукции новосибирских предприятий, внедрение принципов бережливого производства – на эти и другие задачи нацелен национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», к реализации которого приступила Новосибирская область. О целевых показателях нацпроекта и планируемых мероприятиях шла речь на пресс-конференции 19 ноября.

«Главная цель – ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Прирост должен быть не менее 5%, срок – 2024 год. К 2024 году в Новосибирской области в национальный проект должно быть вовлечено не менее 205 предприятий», – отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова, повышение производительности труда – необходимое условие конкурентоспособности новосибирских предприятий. Нацпроект позволит компаниям получить экспертную оценку резервов роста производительности труда на предприятии, разработать собственные проекты по данному направлению, получить возможность их финансирования на льготных условиях (50-300 млн рублей под 1% на 5 лет).

Реализация мероприятий нацпроекта началась в регионе уже в 2019 году (ранее начало участия региона в данном нацпроекте планировалось на 2020 год). Национальный проект включает три федеральных проекта – «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Уже определены первые новосибирские предприятия-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве первых участников Министерством экономического развития РФ утверждены: АО «Экран-оптические системы», ПАО «Сиблитмаш», ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод».

Предусмотрены специальные меры государственной поддержки:

— предоставление льготных займов на модернизацию оборудования по программе фонда развития промышленности под 1% годовых сроком на 5 лет;

— субсидирование процентных ставок по кредитам с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда;

— приоритетное предоставление мер государственной поддержки, предусмотренных отраслевыми государственными программами Новосибирской области.

Исполнителем национального проекта в Новосибирской области определен Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Набор компаний для участия в проекте продолжается.

Для справки:

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Федерации, увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта.

Срок реализации нацпроекта: с октября 2019 года по 2024 год (включительно).

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

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