Провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска

Мэрия ответила — «СтройРегионСервис» ремонтирует за собой покрытие. Для того, чтобы Комбинат бытовых услуг провел работы, горожанам надо туда обратиться. Мы продолжаем серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Просят восстанавливать асфальт жители микрорайона Космический в Бердске

Отправили в Комбинат бытовых услуг жителей микрорайона Космический Бердска. Горожане просят взять на контроль административно-технической инспекцией и управлением ЖКХ проведение коммунальных работ, где повреждается асфальт. Напомним. «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах. Бердчане прислали 42 обращения, по ним дали ответы чиновники мэрии.

— Интересует вопрос по асфальтобетонному покрытию микрорайона «Космический». Строительная компания «СтройРегионСервис» сдает дома с выполненным благоустройством и после этого начинают его портить для подключения других домов. Качество восстановления желает лучшего, очень много просадок асфальта, строительной техникой переломаны бордюры. Также КБУ выполнил ремонт коллектора, но испортил техникой тротуары и бордюры, грязь разнесена на 50 м. Практически везде царапины на асфальте. Кто будет восстанавливать? Жильцы?

Ответ пришел от вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что строительная компания восстанавливает за собой покрытие и отправил в КБУ.

— Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройка микрорайона «Космический» ведется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. При строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов застройщиком выполняются работы по благоустройству. После ввода в эксплуатацию, многоквартирные дома находятся на гарантийном обслуживании у застройщика. Также благоустройством придомовой территории занимается управляющая компания. По вопросу восстановления тротуаров и бордюров после ремонта коллектора, рекомендуем Вам обратиться в МУП КБУ, — уточнил Владимир Николаевич.

Напомним, что до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске. Чиновники приказали ждать. Опасное пересечение улиц Комсомольской и Ленина беспокоит горожан — здесь много аварий.