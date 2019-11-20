Провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска

Отправили в Комбинат бытовых услуг жителей микрорайона Космический Бердска. Горожане просят взять на контроль административно-технической инспекцией и управлением ЖКХ проведение коммунальных работ, где повреждается асфальт. Напомним. «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах. Бердчане прислали 42 обращения, по ним дали ответы чиновники мэрии.
— Интересует вопрос по асфальтобетонному покрытию микрорайона «Космический». Строительная компания «СтройРегионСервис» сдает дома с выполненным благоустройством и после этого начинают его портить для подключения других домов. Качество восстановления желает лучшего, очень много просадок асфальта, строительной техникой переломаны бордюры. Также КБУ выполнил ремонт коллектора, но испортил техникой тротуары и бордюры, грязь разнесена на 50 м. Практически везде царапины на асфальте. Кто будет восстанавливать? Жильцы?
Ответ пришел от вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что строительная компания восстанавливает за собой покрытие и отправил в КБУ.
— Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройка микрорайона «Космический» ведется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. При строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов застройщиком выполняются работы по благоустройству. После ввода в эксплуатацию, многоквартирные дома находятся на гарантийном обслуживании у застройщика. Также благоустройством придомовой территории занимается управляющая компания. По вопросу восстановления тротуаров и бордюров после ремонта коллектора, рекомендуем Вам обратиться в МУП КБУ, — уточнил Владимир Николаевич.
Напомним, что до 2025 года добавят светофор на сложном перекрестке в Бердске. Чиновники приказали ждать. Опасное пересечение улиц Комсомольской и Ленина беспокоит горожан — здесь много аварий.
по всей стране износ инфраструктуры жкх в отдельных городах доходит почти до 100 процентов. Несколько лет назад Медведев называл цифру износа в 60% в среднем по стране,но с той поры ничего принципиально не изменилось .. Да и в Бердске,глядя по участившимся коммунальным авариям ситуация только ухудшается.....тарифы растут,но как признают официальные СМИ, даже повышение тарифов уже не может компенсировать эту проблему, так как людям просто нечем платить, повышение тарифов приводит лишь к увеличению долга.Перемен к лучшему не происходит, даже несмотря на гигантский профицит бюджета..
Расходы на замену изношенных основных фондов в России по отношению к ВВП почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии, Индии, в 6 раз меньше, чем в Китае. Цинизм федеральной власти зашкаливает.