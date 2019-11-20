Аннулировал ЕГЭ некоторых выпускников искусственный интеллект в России

Впервые в этом году выпускников проверял «искусственный интеллект», и программа — а затем и почерковедческая экспертиза — выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком.

Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы

Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы. Впервые в этом году выпускников проверял «искусственный интеллект», и программа — а затем и почерковедческая экспертиза — выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком. Теперь в истории предстоит разбираться правоохранительным органам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он также рассказал, что с 2021 года ЕГЭ по информатике и ИКТ будет проходить в компьютерной форме, восьмиклассников уже в этом учебном году ждут Всероссийские проверочные работы, а через десять лет ЕГЭ может перейти в онлайн-режим.

По закрытым каналам

— В разгаре вторая учебная четверть, самое время начинать готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Какие изменения в госэкзаменах ждут школьников в этом году?

— Наша принципиальная позиция — никаких серьезных изменений в ЕГЭ в этом году быть не должно, мы не планируем серьезных изменений и в следующем учебном году. Для нас важна стабильность, чтобы все выпускники спокойно готовились, знали правила сдачи. А если какие-то изменения нужны, их нужно очень внимательно обсуждать с профессиональной общественностью, затем апробировать и только после этого вводить в штатный режим.

Количество минимальных баллов в этом учебном году — на уровне прошлого года, также предусмотрен выбор математики: либо базовый уровень, либо профильный уровень. Как и в прошлом году будет досрочный период сдачи ЕГЭ, будут резервные дни. Сохраняется возможность пересдать ЕГЭ по русскому языку и базовую математику в сентябре следующего учебного года, если кто-то по каким-то причинам не сдавал или не набрал минимальное количество баллов летом.

Модель, которая реализуется, на наш взгляд, уже достаточно устоялась. Мы отказались от тестовой части, «угадайки», по всем предметам за исключением иностранных языков, потому что там есть международные стандарты и требования, которым мы следуем.

— А будут ли изменения в организации ЕГЭ?

— Да. Будет меняться и совершенствоваться технология, но это касается не выпускников, а организаторов. В 2020 году мы расширим технологию передачи экзаменационных материалов непосредственно из Москвы в пункты проведения экзамена по закрытым каналам связи. В этом году уже в восьми регионах такая технология была апробирована, в следующем году мы планируем расширить список.

— Решение по иностранному языку, который должен стать обязательным при сдаче ЕГЭ, уже принято? Ждать ли его выпускникам 2022 года, нынешним девятиклассникам?

— Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку было установлено принятым еще в 2012 году Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. С 2022 года в соответствии со стандартами будет введен обязательный единый государственный экзамен по иностранным языкам, которые сегодня можно сдавать по выбору. Выбрать для сдачи можно будет любой из языков: английский, немецкий, французский, испанский или китайский.

Я рекомендую всем, кто готовится сдавать ЕГЭ, внимательно посмотреть правила сдачи. Есть портал Единого государственного экзамена, где размещены все правила, инструкции, описано, как организован и будет проходить ЕГЭ. Есть сайт Федерального института педагогических измерений, где размещены утвержденные демоверсии по каждому предмету, есть открытый банк заданий, которые можно решать. Открою небольшой секрет: там есть даже задания текущего учебного года, чтобы посмотреть, еще раз оценить свой уровень и по возможности позаниматься проблемными вопросами, которые остаются.

Самое главное правило в организации ЕГЭ — объективность, честность. Нужно всегда помнить о правиле: если на экзамене будут обнаружены шпаргалки, мобильные телефоны, результаты аннулируются как во время экзамена, так и после. Везде есть видеонаблюдение, мы просматриваем записи после ЕГЭ, чтобы обеспечить равные условия всем выпускникам вне зависимости от территории, где сдается ЕГЭ.

Проверка всероссийского масштаба

— Планируется ли расширить список обязательных предметов? Много лет говорят об экзамене по истории. Когда может быть принято такое решение?

— Недавно на совещании Российского исторического общества поднимался этот вопрос. Мы предложили проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории в 11 классе. Почему говорится о необходимости введения обязательного ЕГЭ по истории, географии, физике? Причина — повышение мотивации к изучению данного предмета. Экзамен является определенным внешним мотиватором, недаром есть поговорка «От сессии до сессии живут студенты весело».

В отличие от ЕГЭ всероссийские проверочные работы проводятся в школе учителями. У нас есть определенные вопросы в отношении объективности проведения ВПР, но мы в этом направлении работаем. Мы анализируем данные, которые у нас есть по каждой школе.

оценки качества образования, учитывающая результаты всех международных исследований, в которых Россия участвует, всероссийских проверочных работ во всех классах, начиная с 4-го, по всем основным предметам. У нас создана Big Data результатов по всем общеобразовательным учреждениям. Анализируя ежегодные данные по проверочным работам, мы видим, где они проходят объективно, а где завышают результаты. С каждым годом таких школ становится всё меньше, и одна из наших ключевых задач — повышение объективности проверочных работ.

Что касается обязательности ЕГЭ по истории, мы пока предлагаем идти по такому пути, а количество обязательных предметов ЕГЭ сохранить. Тем более что с 2022 года нам предстоит обязательный ЕГЭ по иностранным языкам.

— В каких регионах завышают результаты проверочных работ?

— Все регионы представлены на сайте Федерального института оценки качества образования. Там указаны школы, у которых обнаружены признаки необъективности результатов. Можно ознакомиться, картина разная.

Многие считают, что необъективные результаты на Северном Кавказе. Сегодня мы достигли в проведении ЕГЭ уровня, когда все регионы равны: Северный Кавказ, Центральная Россия, Дальний Восток. С ВПР ситуация разная, поэтому конкретные регионы сложно выделить, речь больше идет о муниципалитетах и самих школах. Родители тоже могут ознакомиться с этой информацией.

— Какие-то санкции следуют в отношении руководителей школ, где результаты ВПР были завышены?

— Первое — это публичность. Мы выкладываем в открытый доступ результаты с признаками необъективности, и видим, что количество таких школ уменьшилось.

В эти школы направляются проверки. Говоря о «регуляторной гильотине» — новой модели контрольно-надзорной деятельности, — мы предлагаем организовывать проверки в отношении школ, которые дают необъективные результаты по проверочным работам, чтобы были соответствующие административные решения, и эта ситуация не повторялась.

— Возможно, есть смысл увеличивать количество ВПР, чтобы предотвратить неприятности на ЕГЭ?

— Идея ВПР не новая — в советское время были министерские контрольные работы. Очень важно, что возрождение этой идеи шло от самих родителей. Пять или шесть лет назад я выступал в Совете Федерации, мы обсуждали, что многие жалуются: в школах ставят пятерки, а на ЕГЭ у детей — низкий результат.

Когда мы эти случаи разбирали, видели, что завышали оценки, а выпускник не владел элементарными знаниями по математике, физике, химии, и восполнить эти пробелы после 11-го класса очень сложно, а это основы. Если выпускник не знает новейшую историю или историю государства, ему сложно ориентироваться в событиях, которые происходят. Тогда мы приняли решение возродить министерские контрольные работы, чтобы оказать соответствующую методическую помощь и учителям, и школам, и родителям.

В этом году всероссийские проверочные работы обязательны для 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов, 8-е и 11-е – по выбору. А в следующем учебном году мы планируем, чтобы в 8-х классах тоже были обязательные.

В 10-м классе мы не вводим проверочные работы. Анализировали и решили, что нет такой необходимости, потому что в 9-м классе прошел ОГЭ, в 11-м классе будет ЕГЭ, и эти два года — уже профильные предметы.

«Регуляторная гильотина» для школы

— Коснется ли «регуляторная гильотина» сферы образования, будут ли сокращены проверки школ, учителей, руководителей?

— Я докладывал на коллегии в министерстве, что мы уже сократили проверки школ на 15% в прошлом учебном году по сравнению с позапрошлым, потому что уже ввели риск-ориентированный подход к организации проверок школ. Он заключается в том, что мы проверяем школы, которые показывают необъективные завышенные результаты, и школы, где есть низкие результаты.

Нет смысла в обязательном порядке проверять школу, если она объективно дает хорошие результаты.

— Будет количество проверок сокращаться и дальше?

— Я надеюсь, что будет сокращаться количество необъективных школ и количество школ, дающих низкие результаты. Соответственно, количество проверок будет сокращаться.

В рамках «регуляторной гильотины» мы планируем усовершенствовать само содержание проверок. Сегодня проверки проходят по трем направлениям: проверка лицензионных требований, соблюдение закона «Об образовании» и контроль качества. Контроль качества проходит так: мы приходим в школу или вуз, смотрим программы и соответствие этих программ Федеральному государственному образовательному стандарту. Я считаю, что это не совсем правильно, и нужно смотреть именно качество знаний школьников через контрольные работы. В рамках «регуляторной гильотины» новая модель, которую мы предлагаем, в большей степени касается вузов. Она заключается в том, чтобы перейти от оценки бумаги к реальной оценке знаний студентов.

— Каким образом?

— В вузах мы проверяем программу на соответствие стандартам. Ректоры вузов говорят, что надо переходить на новый этап. Мы обсуждали с Виктором Антоновичем Садовничим (МГУ), с Ярославом Ивановичем Кузьминовым (ВШЭ) и Николаем Михайловичем Кропачевым (СПбГУ), что нужно оценивать качество знаний студентов.

1 сентября 2013 года в Российской Федерации действовало 500 государственных вузов, 900 филиалов государственных вузов, 500 негосударственных вузов и 500 филиалов негосударственных вузов. Сегодня у нас около 470 государственных вузов, около 450 филиалов госвузов, 110 негосударственных вузов и 54 аккредитованных филиала негосударственных вузов. Количество негосударственных вузов мы сократили в 3,5 раза, в 10 раз сократили количество филиалов негосударственных вузов.

Наверное, количество негосударственных и государственных вузов сегодня оптимально, поэтому требуется перейти на следующий этап, когда мы будем смотреть реальное качество образования студентов и принципы, касающиеся системы общего образования, использовать для системы профессионального образования.

5–6 декабря в Петербурге мы собираем ректоров всех вузов — будем обсуждать, как организовать оценку знаний студентов. Я думаю, через полгода у нас будет окончательно сформирована эта модель.

Испытание искусственным интеллектом

— Как может измениться ЕГЭ через десять лет? Будут ли проверять гибкие навыки школьников?

— Я уверен, через 10 лет никуда не уйдут базовые теоретические знания по математике, физике и химии, не уйдет знание русского языка, чтение отечественной и зарубежной классической литературы.

Понятно, что современному выпускнику школы и вуза нужны гибкие навыки — soft skills: работа в команде, умение отстаивать свою точку зрения, критическое мышление, креативность. Но без hard skills мягкие навыки, наверное, сформировать нельзя, поэтому большинство международных экспертов убеждены, что и через десять, и через двадцать лет теоретические знания будут нужны, и нужно их преподавать, так как это база, на которой soft skills потом формируются.

Мы создали рабочую группу с Российской академией наук, куда вошли представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшей школы, Сбербанка, и эти вопросы аккуратно обсуждаем. Возможно, появится экзамен по soft skills. Задача этой рабочей группы — определить, нужен ли такой экзамен, его параметры. Наверняка он должен быть добровольным, но, как мы видим по ЕГЭ, экзамен мотивирует развитие того, о чем спрашиваешь. Мы ввели устный иностранный язык в 2015 году, и школы стали перестраиваться.

Через год мы вводим сдачу единого государственного экзамена по информатике на компьютере, сегодня это только бумажный вариант. И школа, и система образования будут перестраиваться и развиваться в этом направлении. Перевод ЕГЭ в компьютерную форму — перспективное направление работы Рособрнадзора. Оно актуально в условиях постепенной цифровизации всех сфер жизни общества.

Думаю, что через 10 лет мы перейдем на онлайн-экзамен, но это нужно будет делать очень аккуратно, выверено, чтобы были корректные задания и мы понимали, что экзамен проходит эффективно.

И я уверен, что для выпускника 2030 года будут очень важны нравственные качества. Об этом говорят все эксперты практически в каждой стране.

— Как вы оцениваете результаты ЕГЭ прошлого года?

— Мы прошлый год оцениваем достаточно успешно: уже шесть лет подряд, с 2014 года, экзамен идет объективно. Нет утечек экзаменационных материалов, нет массовых списываний, массовых подтасовок — нет той несправедливости, которая, к сожалению, когда-то была в ряде регионов.

Да, появляются новые технические средства, и, к сожалению, ими пользуются выпускники. Но мы тоже это видим и в ходе экзамена, и после экзамена и вынуждены аннулировать эти результаты. Но в целом нарушений с мобильными телефонами и шпаргалками становится меньше. Нет сайтов, которые предлагают реальные задания по ЕГЭ перед началом экзамена.

В прошлом году, в порядке эксперимента по отдельным предметам, мы попробовали использовать возможности специальной программы, можно сказать, части прообраза системы искусственного интеллекта. С использованием этой программы дополнительно после всех состоявшихся экзаменов автоматически были проанализированы ответы выпускников, написанные ими по разным предметам ЕГЭ, чтобы определить, писал ли эти несколько работ один и тот же участник. Из 700 тыс. только 75 работ вызвали некоторые подозрения. Работы были из разных регионов. Мы передали их на почерковедческую экспертизу, и по 11 работам подозрения подтвердились. Рособнадзор на днях направил в правоохранительные органы эти материалы, чтобы они провели соответствующие мероприятия.

— То есть выпускнику кто-то каким-то образом помог сдать ЕГЭ?

— Мы не утверждаем, что за выпускника работу на самом деле кто-то другой писал. Например, 64 из тех работ, которые мы отдали на почерковедческую экспертизу, оказались «чистыми». Просто школьник где-то писал правой рукой, где-то – левой, из-за чего почерк оказался разным. Но 11 работ из 700 тыс. забраковала почерковедческая экспертиза. Но это не окончательное решение.

— Как эта программа работает — проверяются абсолютно все работы?

— Искусственный интеллект — точнее, программа, проверяет все работы и выявляет, один ли человек писал. В этом учебном году на ЕГЭ-2020 будет точно так же.

— Кто разрабатывал эту программу?

— Это секрет.

Источник: Известия