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Фотомарафон «Моя мама» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

11:12 20.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вы можете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! Спешите!

Фотомарафон «Моя мама» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Моя мама»

24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы собрали от вас фотографии современных и молодых мам! Портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи — мамы разные бывают, мамы разные важны. Мама всегда в нашем сердце! И связь с ней не рвется ни на минуту даже если она уже далеко – там за облаками.

20 ноября мы опубликовали фотомарафон в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете подарить мамочке уникальный подарок или просто подарить минуты радости самому себе.

Кроме газеты мы разместим альбом «Моя мама» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотомарафон «Моя мама» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Моя мама»

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