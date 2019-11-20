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Сбил на «зебре» пенсионерку и погиб сам водитель Nissan в Новосибирске

13:23 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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Мужчина совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. А потом столкнулся в Лексусом.

Сбил на зебре пенсионерку и погиб сам водитель Nissan в Новосибирске
Пешеход скончался

19 ноября в 08.40 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниисан Ноут Комфорт», двигался со стороны улицы Вилюйской в сторону Кирова. В пути следования у дома № 25 по улице Вилюйской он совершил наезд на пешехода – 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. После этого водитель иномарки совершил столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии от полученных травм водитель «Ниссан Ноут Комфорт» скончался на месте. Пешеход доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: МВД по НСО

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