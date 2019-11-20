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Трезвым был в момент смерти пропавший без вести 14-летний школьник в Бердске

14:15 20.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Токсикологическая экспертиза не нашла в крови подростка алкоголя или наркотиков. Но о причинах и времени смерти эксперт скажет в ближайшие дни. Предположительно, мальчик покончил с собой.

Трезвым был в момент смерти пропавший без вести 14 летний школьник в Бердске
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Сюжет: Розыск школьника из Бердска
Трезвым был в момент смерти пропавший без вести 14 летний школьник в Бердске

Трезвым был в момент смерти пропавший без вести 14-летний школьник в БердскеДо 26 ноября станет известна точная причина смерти 14-летнего школьника из БердскаЕщё 25 новостей

Найденный мертвым пропавший без вести в Бердске мальчик в момент смерти был трезв. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 20 ноября, токсикологическая экспертиза не нашла в его крови алкоголя и других веществ, вызывающих опьянение или неадекватное состояние.

Напомним, что 14-летнего школьника искали правоохранители, родные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» 6 дней. Он бесследно исчез 22 октября по дороге в школу. 27 октября его тело нашли на рыбацких сооружениях в лесном овраге недалеко от понтонного моста через речку Раздельную. Ребенка похоронили 28 октября.

По предварительной версии, подросток свел счеты с жизнью — он скончался от асфиксии. Пока нет оснований предполагать криминальный след.

Впрочем, окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы в ближайшие два дня, сообщал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Специалист даст заключение о причинах и точном времени смерти в том числе после изучения данных гистологической экспертизы.

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