Заморозили индексацию пенсий военным в России

Ннедоиндексация составляет 20%. Это привело к тому, что «размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий». При этом экономия бюджета за 7 лет составила порядка 2,8 трлн рублей.

Госдума РФ

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ и входит в так называемый пакет бюджетообразующих законов.

В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, «учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия».

Профильный думский комитет по обороне ранее указал в своем заключении, что с 2014 года по 2016 год «прибавка к военной пенсии» за счет роста понижающего коэффициента «не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа» главы государства. Согласно расчетам парламентариев, «недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии)». Это привело к тому, что «размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий», констатировали в комитете. При этом «за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей», подчеркивается в заключении.

В ходе обсуждения депутаты от оппозиции подвергли документ резкой критике. «Поверьте мне, ветеранские организации очень ждут результатов голосования», — сказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР), отметив, что в его адрес поступило много обращений с просьбами не поддерживать текст в этой редакции. «То, что в нашей стране наметилась тенденция выровнять пенсии военных пенсионеров с гражданскими, это абсолютно точно», — утверждал он.

В свою очередь зампред комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») не стал скрывать, что законопроект вызвал жаркие дискуссии в комитете, а также с Министерством финансов РФ. Обращаясь к представителю правительства в Госдуме Александру Синенко, он предложил «неукоснительно соблюдать [принятое ранее] постановление Госдумы в части обеспечения в полном объеме требований указа президента от 7 мая 2012 года в части ежегодного увеличения пенсий гражданам, уволенным с военной службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции».

Источник: ТАСС