Заморозили индексацию пенсий военным в России

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ и входит в так называемый пакет бюджетообразующих законов.
В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера». Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, «учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия».
Профильный думский комитет по обороне ранее указал в своем заключении, что с 2014 года по 2016 год «прибавка к военной пенсии» за счет роста понижающего коэффициента «не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа» главы государства. Согласно расчетам парламентариев, «недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии)». Это привело к тому, что «размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий», констатировали в комитете. При этом «за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей», подчеркивается в заключении.
В ходе обсуждения депутаты от оппозиции подвергли документ резкой критике. «Поверьте мне, ветеранские организации очень ждут результатов голосования», — сказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР), отметив, что в его адрес поступило много обращений с просьбами не поддерживать текст в этой редакции. «То, что в нашей стране наметилась тенденция выровнять пенсии военных пенсионеров с гражданскими, это абсолютно точно», — утверждал он.
В свою очередь зампред комитета по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») не стал скрывать, что законопроект вызвал жаркие дискуссии в комитете, а также с Министерством финансов РФ. Обращаясь к представителю правительства в Госдуме Александру Синенко, он предложил «неукоснительно соблюдать [принятое ранее] постановление Госдумы в части обеспечения в полном объеме требований указа президента от 7 мая 2012 года в части ежегодного увеличения пенсий гражданам, уволенным с военной службы, не менее чем на 2% сверх уровня инфляции».
Источник: ТАСС