Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска

Берчане просят отремонтировать ул. Ленина от ул. Герцена до Спортивной

Просят закончить ремонт ул.Ленина на участке от ул. Герцена до Спортивной жители Бердска. Здесь не хватает освещения, пешеходного перехода, тротуара и тесная парковка, где опасно торчат края машин. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах города. Бердачане прислали 42 обращения, на них получены ответы чиновников.

— Это вообще-то южный въезд в город, почти весь внутригородской общественный транспорт ездит по этому участку улицы Ленина, с работы и отдыха люди приезжают, дети идут в школу, много важных для людей организаций здесь находится. Освещение на этом участке Ленина очень плохое. Нет пешеходного перехода у автостоянки «Галактика». Чтобы перейти на ту сторону, приходится идти к переходу на пересечении с ул. Спортивная или к переходу у «Продсиба», — пишут жители.

Также жители сообщают, что особенно неудобно пешеходам и водителям на парковке у магазина «Мария-Ра». Машины стоят как попало, парковка очень тесная. Машины, которые стоят вдоль дороги, мешают движению. Кроме того бердчане просят отремонтировать тротуар в проезде от улицы Ленина до трассы, который проходит мимо электрической подстанции.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что пока на ремонтные работы нет.

— Ввиду ограниченного финансирования реконструкция ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Комсомольская, пешеходного тротуара планируется после 2023 года. При наличии дополнительного финансирования работы будут выполнены в более короткие сроки, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Напомним, провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска. Мэрия ответила — для того, чтобы Комбинат бытовых услуг провел работы, горожанам надо туда обратиться.