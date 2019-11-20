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Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска

18:00 20.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Ввиду ограниченного финансирования реконструкция ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Комсомольская, пешеходного тротуара планируется после 2023 года. Мы продолжаем серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска
Берчане просят отремонтировать ул. Ленина от ул. Герцена до Спортивной
Сюжет: Бердску нужны дороги
Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска

Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям БердскаПровалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом БердскаЕщё 10 новостей

Просят закончить ремонт ул.Ленина на участке от ул. Герцена до Спортивной жители Бердска. Здесь не хватает освещения, пешеходного перехода, тротуара и тесная парковка, где опасно торчат края машин. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о дорожных проблемах города. Бердачане прислали 42 обращения, на них получены ответы чиновников.

— Это вообще-то южный въезд в город, почти весь внутригородской общественный транспорт ездит по этому участку улицы Ленина, с работы и отдыха люди приезжают, дети идут в школу, много важных для людей организаций здесь находится. Освещение на этом участке Ленина очень плохое. Нет пешеходного перехода у автостоянки «Галактика». Чтобы перейти на ту сторону, приходится идти к переходу на пересечении с ул. Спортивная или к переходу у «Продсиба», — пишут жители.

Также жители сообщают, что особенно неудобно пешеходам и водителям на парковке у магазина «Мария-Ра». Машины стоят как попало, парковка очень тесная. Машины, которые стоят вдоль дороги, мешают движению. Кроме того бердчане просят отремонтировать тротуар в проезде от улицы Ленина до трассы, который проходит мимо электрической подстанции.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что пока на ремонтные работы нет.

— Ввиду ограниченного финансирования реконструкция ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Комсомольская, пешеходного тротуара планируется после 2023 года. При наличии дополнительного финансирования работы будут выполнены в более короткие сроки, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Напомним, провалы и грязь на 50 метров появляются на асфальте после ремонта труб в микрорайоне Космическом Бердска. Мэрия ответила — для того, чтобы Комбинат бытовых услуг провел работы, горожанам надо туда обратиться.

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От редакции

Нужен там ремонт?

Аноним, 20 ноября 2019 19:01
Все деньги ушли на современную колясочную

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