Обсуждал транспортное развитие Новосибирской области в Москве губернатор Андрей Травников

Андрей Травников провел деловые встречи в Москве по развитию региона

В рамках XIII Международного форума «Транспорт России» в Москве состоялся ряд деловых встреч, посвящённых вопросам транспортно-логистического развития нашего региона. Во встречах приняли участие губернатор Андрей Травников, члены правительства Новосибирской области, представители бизнес-сообщества.

Глава региона подчеркнул: на площадках форума не раз прозвучало, что проект развития аэропортового комплекса «Толмачёво» – признанный пример успешной реализации комплексных программ развития транспортной инфраструктуры.

«Впереди много работы: строительство нового терминала, реконструкция взлётно-посадочных полос, реализация сопутствующих автодорожных и железнодорожных проектов. Руководители и эксперты транспортной отрасли отметили, насколько быстро нам удаётся реализовывать этот проект, и тот факт, что уже заметен экономический и социальный эффект – увеличение количества маршрутов, пассажиропотока и грузоперевозок. Конечно, это удобно и новосибирцам – можно полететь по своим делам в самые разные места нашей страны. Этот эффект уже измерим – если в этом году у нас добавилось 4 новых маршрута, то в 2020 году будет ещё 15 маршрутов. При формировании бюджета Новосибирской области на 2020-2022 годы мы опирались на совместный с компаниями «Новапорт» и «S7» прогноз.

Если программа развития аэропорта будет реализовываться сегодняшними темпами, консолидированный бюджет области получит дополнительные поступления в виде налоговых платежей. Сопутствующий эффект заключается в том, что развитие аэропорта стало толчком для появления новых инвестиционных инфраструктурных проектов – расширение Производственно-логистического парка, появление новых производств, новых логистических распределительных центров, перспективы развития пригородного пассажирского железнодорожного сообщения совместно с ОАО РЖД, активная реализация проекта строительства Южного транзита – транзитной магистрали на базе Бугринского моста (сегодня выполняются предпроектные работы). Это всё – очень большие инвестиции из самых разных источников, и важно отметить, что доля частных инвестиций уже превалирует над бюджетными вложениями. Не менее важно то, что результаты, отмеченные на федеральном уровне, принесла консолидация усилий, скоординированная работа всех участников проектов», – отметил Андрей Травников.

В рамках рабочей встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александром Нерадько стороны обсудили ход реализации проекта реконструкции 2-й взлётно-посадочной полосы аэропорта «Толмачёво». Губернатор напомнил, что федеральным бюджетом на это запланировано более 8 млрд рублей. Реконструкция 2-й ВПП позволит увеличить пропускную способность полосы в десять раз.

С руководством Росречморфлота Андрей Травников обсудил проект дноуглубительных работ на Оби на участке от Новосибирска до Томска. Реализация этого проекта должна привести к увеличению объёмов грузов, перевозимых речным транспортом.

Кроме того, в рамках форума обсуждался проект реконструкции участка федеральной дороги «Иртыш», важный для развития аэросити. Сегодня на сети федеральных дорог на территории Новосибирской области это самый загруженный участок. С учётом стабильного роста грузопотока через грузовой терминал «Толмачёво», завершения строительства и выхода на проектную мощность производственных и логистических объектов возле него, интенсивность транспортного потока на 20-километровом участке Р-254 «Иртыш», соединяющем толмачёвское кольцо с Северным обходом, в ближайшее время возрастёт до 30 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня это двухполосная федеральная трасса третьей технической категории.

Планируется поднять её категорию до 1Б, увеличив количество полос до 6 и построив разноуровневые развязки. И, таким образом, в 1,5-2 раза увеличить её пропускную способность для межрегионального грузового транзита.

Для справки

В августе 2019 года ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» заключило контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильной дороги «Иртыш» на указанном участке с проектной организацией ООО «РосИнсталПроект». В соответствии с контрактом, стоимость проектно-изыскательских работ составляет 95,7 млн. рублей, работы начались 19.08.2019 и должны быть завершены 27.09.2021.