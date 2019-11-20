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Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска

14:15 20.11.2019, Марина Волкова Фото: Алены Романцовой
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Ожидается визит первого заместителя губернатора Юрия Петухова. Педиатры начнут вести прием с 21 ноября.

Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Открытие детской больницы состоялось в Бердске
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска

Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне БердскаПеренесли на 20 ноября официальное открытие детской поликлиники №2 БердскаЕщё 42 новостей

Долгожданное открытие деткой поликлиники в Микрорайоне Бердска стартовало сегодня, 20 ноября. На столь важное для города событие приехал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Его приветливо встретила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Ожидается и визит первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

Шары, синие стены и новые кабинеты — все создавалось для и ради маленьких пациентов Бердска. Педиатры начнут вести прием с завтрашнего дня — 21 ноября.

Стоит отметить, что торжественное открытие детской поликлиники №2 было запланировано на 19 ноября. Однако планы изменились. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко, у них начинается переезд «домой». Напомним, на ремонт закрылись здания поликлиники №2 и №1 Бердска.

В ближайшее время читайте репортаж с места события.

Автор видео Алена Романцова

Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска
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От редакции

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Аноним, 20 ноября 2019 14:47
Данная поликлиника строилась более сорока лет назад для жителей микрорайона. Сейчас количество жителей на микрорайоне в несколько раз увеличилось. Дети болеют в несколько раз чаще чем при строительстве старой. Поликлиника по квадратуре осталась та же. Чем они там восторгаются?
ЛоЛи, 20 ноября 2019 15:27
Как же это чем!? Синими стенами да шарами!

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