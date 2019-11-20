Восторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне Бердска

Открытие детской больницы состоялось в Бердске

Долгожданное открытие деткой поликлиники в Микрорайоне Бердска стартовало сегодня, 20 ноября. На столь важное для города событие приехал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Его приветливо встретила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Ожидается и визит первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

Шары, синие стены и новые кабинеты — все создавалось для и ради маленьких пациентов Бердска. Педиатры начнут вести прием с завтрашнего дня — 21 ноября.

Стоит отметить, что торжественное открытие детской поликлиники №2 было запланировано на 19 ноября. Однако планы изменились. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко, у них начинается переезд «домой». Напомним, на ремонт закрылись здания поликлиники №2 и №1 Бердска.

В ближайшее время читайте репортаж с места события.

Автор видео Алена Романцова

