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Выслушивать жалобы людей на приемах к 2024 году перестанет власть в России

15:30 20.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Эти полномочия передадут МФЦ.

Выслушивать жалобы людей на приемах к 2024 году перестанет власть в России
МФЦ в Бердске расположен в микрорайоне Радужном

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).

По мнению замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме.

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1% в 2018 году, рассказали «Известиям» в Минэке. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем.

Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.

Источник: Известия

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