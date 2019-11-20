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Получат пособие в 11280 рублей безработные предпенсионеры в России

16:15 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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За пять лет до выхода на пенсию россияне могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице, но в том случае, если им не удастся трудоустроиться.

Получат пособие в 11280 рублей безработные предпенсионеры в России
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста — за пять лет до выхода на пенсию — на меры социальной поддержки и льготы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ПФР.
«К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ», — рассказали в фонде.

В ПФР напомнили, что право на льготы наступает за пять лет до выхода на пенсию — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. К льготам относятся два выходных дня в год для прохождения диспансеризации, которые обязан предоставить работодатель, также для предпенсионеров устанавливается гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами — они не могут быть уволены или не приняты на работу по причине возраста. За пять лет до выхода на пенсию предпенсионеры смогут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в размере 11280 руб. в том случае, если не удастся трудоустроиться.

Источник: ТАСС

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