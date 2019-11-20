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Цена на ржаной хлеб вырастет в России

18:16 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6%, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3%.

Цена на ржаной хлеб вырастет в России
Российская гильдия пекарей ожидает роста цен на ржаной хлеб выше инфляции

С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6%, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3%.
Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки, в этом году достигнет 6,5-7%, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3% по оценке Минэкономразвития). Об этом ТАСС заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

«РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржаной муки для хлебопечения и прогнозирует повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год», — сказали в объединении.

По данным РОСПиК, в 2018 году ржаной хлеб в России подорожал на 5% при росте закупочных цен на рожь на 46%. С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6%, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3%.

«Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку», — считают в РОСПиК.

Участники рынка напомнили, что, согласно данным Росстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки снизилось с 1,76 млн тонн в 2017 году до 1,71 млн тонн в 2018 году при экспорте в 260 тыс. тонн.

Для производства такого объема хлеба производителям необходимо не более 1,18 млн тонн смеси ржаной и пшеничной муки, отметили в РОСПиК. Сбор ржи в 2019 году прогнозируется на уровне 1,6-1,8 млн тонн. При этом снижение урожая компенсируется импортом ржаной муки.

Ранее заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сообщила ТАСС, что снижение урожая ржи в России в этом году может привести к росту цен на ржаную муку. По ее словам, ИКАР оценивает валовый сбор ржи в 1,6-1,63 млн тонн против 1,92 млн тонн в 2019 году. Эксперт пояснила, что снижение производства обусловлено постоянным сокращением посевов в последние годы и даже десятилетия. Так, в 2019 году под рожь засеяли 872 тыс. га против 980 тыс. га в 2018 году и 1,185 млн га в 2017 году.

Источник: ТАСС

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