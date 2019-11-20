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Займы под залог ПТС: сколько денег можно заработать

16:05 20.11.2019
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Займы под залог ПТС достаточно популярны и востребованы.

Займы под залог ПТС: сколько денег можно заработать

Причем выгода есть как для заемщика, так и для кредитора. Тому, кто берет заем, выгодно, что он отдает только ПТС и продолжает пользоваться автомобилем. Кредитору выгодно, так как заем вроде как застрахован, кроме того, не нужно место для сохранения объемного объекта.

Однако у заемщика неизбежно возникают вопросы. Что произойдет с долгом, если машина, ПТС которой в залоге, придет в неисправность или ее угонят? Может ли заемщик получить новый ПТС и перепродать авто?

Угон или неисправность

Согласно закону кредитор имеет право время от времени проверять состояние залогового имущества и его наличие. И только с одной оговоркой: без создания помех пользования этого имущества. В случае выявления проверкой повреждений авто или факта его угона, кредитор вправе настаивать на досрочной выплате долга или взыскания залогового имущества.

В случае угона кредитор либо получает страховку, либо взыскивает долг через суд.

Если автомобиль разбит, возможно замещение одного залогового имущества другим, равноценным по стоимости. Если второго автомобиля нет, взыскание долга происходит через суд.

Заемщикам следует знать – ни угон, ни ДТП не освобождают от ответственности по кредиту.

Список всех займов под залог ПТС можно найти на сайте Zaim.com

Как не купить машину в залоге

Нечестные люди практикуют такой способ. Они заявляют об утере ПТС, получают его дубликат и продают ТС. ГИБДД может свободно снять с учета или поставить на учет авто с дубликатом ПТС, так как у них нет доступа к базе залогового имущества.

Поэтому перед приобретением любого автомобиля с пробегом нужно обязательно проверять, не находится ли он в базе залогового имущества.

Покупателю нужно иметь в виду, что залог не снимается с авто в случае его продажи. Исключением являются только те случаи, когда покупатель не знал, что имущество заложено. На практике доказать этот факт очень сложно.

Если при покупке машины владелец предлагает дубликат ПТС, нужно внимательно изучить список предыдущих владельцев. Лучше, если он будет не слишком большим. Обязательно нужно сверить VIN. Чтобы обезопасить себя от мошенников, лучше не приобретать авто по генеральной доверенности, только у самого владельца.

Что будет с залогом, если кредит не выплачивается

Взыскание на имущество может быть наложено только в случае систематических просрочек. Юристы говорят, что подразумевается более 3 просрочек в течение 12 месяцев.

Взыскание недопустимо, если просрочки незначительны, а размер долга несоизмерим со стоимостью залогового имущества.

Несоразмерным требование считается при определенных условиях:

  • сумма просроченной задолженности менее 5% стоимости залогового имущества;
  • просрочка составляет менее 3 месяцев.

Реализуется взысканное имущество на основании судебного решения путем проведения публичных торгов.

При взыскании без судебного разбирательства торги проводятся в соответствии с законодательством.

Подытожим. Обмануть кредитора невозможно, платить по кредиту придется однозначно. Только в случае попыток мошенничества можно получить проблемы в виде испорченной кредитной истории, а также судебных разбирательств.

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