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Здоровье / Общество

Инсоляция. Хандра. Что делать?

18:20 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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Искусственное освещение может заменить солнечный свет лишь частично, но в северных широтах другого выхода зимой нет.

Инсоляция. Хандра. Что делать?
Правильное освещение против осенне-зимней хандры. Советы врача

Когда световой день короток, а небо закрыто облаками, у многих людей возникает своего рода хандра: организм сигнализирует нам, что ему не хватает солнца. Как поправить положение, рассказал радио Sputnik врач Владимир Болибок.
То, что жизнь на Земле появилась и существует благодаря (в том числе) солнечному свету, мы знаем еще из школьного курса биологии.
Не случайно поздней осенью и зимой, когда световой день короток, а небо часто бывает закрыто облаками, у многих людей возникает своего рода хандра: организм сигнализирует нам, что ему не хватает солнца. Ведь некоторые химические реакции в нашем организме протекают нормально только под воздействием солнечного света (такое воздействие называется инсоляцией).

«Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света», ‒ рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Искусственное освещение может заменить солнечный свет лишь частично, но в северных широтах другого выхода зимой нет. Освещение, как мы понимаем, бывает разное. Традиционные лампы накаливания давали довольно близкий к солнечному свету спектр, оставалось только подобрать нужную мощность в ваттах. Но таких ламп в офисах и других рабочих помещениях уже не найдешь, да и в квартирах они стали редкостью.
«Энергосберегающие лампы немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать», ‒ отметил Владимир Болибок.
Выбирать источник освещения нужно вдумчиво. Благо возможность такая есть: на упаковке светодиодных ламп указывают не только потребляемую мощность в ваттах, но и интенсивность светового потока в люменах, а также цветовую температуру в кельвинах. Она характеризует оттенок свечения, который может быть насыщенным или бледно-желтым, белым или голубоватым. Выбирайте тот спектр, который для вас наиболее комфортен.
Но, конечно же, естественный солнечный свет полноценно заменить ничем нельзя, напоминает Владимир Болибок.
«Надо чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду. Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить», ‒ советует врач.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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