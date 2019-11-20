20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Переманили семью педиатров из Барнаула двухкомнатной квартирой в поликлинику Бердска

16:31 20.11.2019, Алена Романцова
1

Жилье семейной паре детских врачей выделил мэр города Евгений Шестернин. В конце ноября они приедут работать. Также однокомнатную квартиру выделили новому лор-врачу.

Переманили семью педиатров из Барнаула двухкомнатной квартирой в поликлинику Бердска
Два новых педиатра приедут работать из Барнаула в Бердск
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Переманили семью педиатров из Барнаула двухкомнатной квартирой в поликлинику Бердска

Переманили семью педиатров из Барнаула двухкомнатной квартирой в поликлинику БердскаВосторгается открытием детской поликлиники после ремонта министр здравоохранения в Микрорайоне БердскаЕщё 43 новостей

Детские поликлиники пополнятся двумя новыми педиатрами и лор-врачом. Об этом рассказала главврач Центральной больницы Бердска Алла Дробинская на открытии после ремонта детской поликлиники №2 Бердска. На данный момент в поликлинике 5 детских участковых.

— Благодаря администрации выделена двухкомнатная квартира докторам. Семейной паре. 30 ноября они уже будут готовы работать. Мужа-педиатра мы планировали назначить заведующим детским педиатрическим отделением, а жена участковый-педиатр будет работать в первом детском поликлиническом отделении, — сказала Алла Николаевна 20 ноября.

Также выделена однокомнатная квартира для нового лор-врача.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей
19:35 20-11-2019
Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей
Инсоляция. Хандра. Что делать?
18:20 20-11-2019
Инсоляция. Хандра. Что делать?
Цена на ржаной хлеб вырастет в России
18:16 20-11-2019
Цена на ржаной хлеб вырастет в России
"Аннексированные территории" требует у России вернуть Эстония 2
18:02 20-11-2019
БердскРемонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска 1
18:00 20-11-2019
Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска
Снимать двухкомнатную квартиру 17 месяцев по цене нового MacBook Pro16 можно в Новосибирске
17:58 20-11-2019
Снимать двухкомнатную квартиру 17 месяцев по цене нового MacBook Pro16 можно в Новосибирске
Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем
17:45 20-11-2019
Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем
БердскОбновленная детская поликлиника открылась в Бердске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 2
17:31 20-11-2019
Обновленная детская поликлиника открылась в Бердске в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму 1
17:30 20-11-2019
Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму
БердскСравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске
17:15 20-11-2019
Сравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске