Переманили семью педиатров из Барнаула двухкомнатной квартирой в поликлинику Бердска

Жилье семейной паре детских врачей выделил мэр города Евгений Шестернин. В конце ноября они приедут работать. Также однокомнатную квартиру выделили новому лор-врачу.

Два новых педиатра приедут работать из Барнаула в Бердск

Детские поликлиники пополнятся двумя новыми педиатрами и лор-врачом. Об этом рассказала главврач Центральной больницы Бердска Алла Дробинская на открытии после ремонта детской поликлиники №2 Бердска. На данный момент в поликлинике 5 детских участковых.

— Благодаря администрации выделена двухкомнатная квартира докторам. Семейной паре. 30 ноября они уже будут готовы работать. Мужа-педиатра мы планировали назначить заведующим детским педиатрическим отделением, а жена участковый-педиатр будет работать в первом детском поликлиническом отделении, — сказала Алла Николаевна 20 ноября.

Также выделена однокомнатная квартира для нового лор-врача.