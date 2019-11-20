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Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ «Астор» террористы в Бердске

16:30 20.11.2019 Фото: Оперативный штаб в НСО
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Выполнение учебной задачи по локализации ЧС было затрудненно отдаленностью города от областного центра, в связи с этим руководителем учений принято решение о проведении контртеррористической операции с выдвижением сил Оперативного штаба.

Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
По условиям учений вооруженными лицами захвачены заложники в крупном торговом центре

Сегодня в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета под руководством Оперативного штаба в Новосибирской области проведено учение «Метель» по пресечению условного террористического акта на объекте массового пребывания граждан. Основным местом учения стал торгово–развлекательный центр города Бердска.

В учениях, проходивших 19 и 20 ноября, приняли участие сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ МЧС, подразделения Росгвардии, руководство администрации торгового центра и муниципалитета г. Бердска.

По условиям учений вооруженными лицами захвачены заложники в крупном торговом центре. Выполнение учебной задачи по локализации чрезвычайной ситуации было затрудненно отдаленностью муниципального района от областного центра, в связи с этим руководителем учений принято решение о проведении контртеррористической операции с выдвижением сил Оперативного штаба в Бердск.

В ходе мероприятий особое внимание уделено организации первоочередных мер силами органов внутренних дел и МЧС, а также проведена проверка боевой готовности региональных сил борьбы с терроризмом.

Стоит напомнить, что граждане, располагающие информацией о признаках подготовки либо совершения экстремистских, террористических акций могут обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы УФСБ России по Новосибирской области 231-05-05.

Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ Астор террористы в Бердске
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От редакции

Нужны такие учения?

Бывалый, 20 ноября 2019 18:39
Клоунада

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