Учения ФСБ: Взяли в заложники посетителей ТЦ «Астор» террористы в Бердске

Выполнение учебной задачи по локализации ЧС было затрудненно отдаленностью города от областного центра, в связи с этим руководителем учений принято решение о проведении контртеррористической операции с выдвижением сил Оперативного штаба.

По условиям учений вооруженными лицами захвачены заложники в крупном торговом центре

Сегодня в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета под руководством Оперативного штаба в Новосибирской области проведено учение «Метель» по пресечению условного террористического акта на объекте массового пребывания граждан. Основным местом учения стал торгово–развлекательный центр города Бердска.

В учениях, проходивших 19 и 20 ноября, приняли участие сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ МЧС, подразделения Росгвардии, руководство администрации торгового центра и муниципалитета г. Бердска.

По условиям учений вооруженными лицами захвачены заложники в крупном торговом центре. Выполнение учебной задачи по локализации чрезвычайной ситуации было затрудненно отдаленностью муниципального района от областного центра, в связи с этим руководителем учений принято решение о проведении контртеррористической операции с выдвижением сил Оперативного штаба в Бердск.

В ходе мероприятий особое внимание уделено организации первоочередных мер силами органов внутренних дел и МЧС, а также проведена проверка боевой готовности региональных сил борьбы с терроризмом.

Стоит напомнить, что граждане, располагающие информацией о признаках подготовки либо совершения экстремистских, террористических акций могут обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы УФСБ России по Новосибирской области 231-05-05.