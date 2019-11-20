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Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму

17:30 20.11.2019 Фото: pixabay
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Съемочная группа телерадиокомпании «Евпатория» — филиала «Крым24» — готовила репортаж о стихийной торговле. В момент съемки представитель группы торговцев воспрепятствовал законной профессиональной деятельности.

Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении представителя группы торговцев, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием (ч.3 ст. 144 УК РФ).

Следствием установлено, что 19 ноября 2019 года во второй половине дня на рынке Евпатории съемочная группа телерадиокомпании «Евпатория» — филиала «Крым24» — готовила репортаж о стихийной торговле. В момент съемки представитель группы торговцев нанес удар видеооператору телеканала, воспрепятствовав таким образом законной профессиональной деятельности.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства применения насилия и в отношении корреспондента съемочной группы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей, с которыми в ближайшее время будет работать следствие.

Источник: СК России

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От редакции

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Новый мэр, 20 ноября 2019 19:07
Крым наш! я предлагаю ввести налог для крымчан,вечное лето и живут как в санатории. Не то что мы тут в Сибири. Пусть платят налог "Крым Наш" или на Дальний восток за гектаром.Надо Путину эту идею подкинуть, он любит безумный отбор денег у населения.

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