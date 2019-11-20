Препарат для лечения рака груди и головного мозга разработан в Новосибирске

Клинические испытания препарата запланированы на 2020 год., а на рынке препарат появится ориентировочно через пять лет.

В Новосибирске разработан новый препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями

Новосибирские ученые создали новый комбинированный препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями и планируют начать испытывать его в следующем году.

По словам Владимира Рихтера, заместителя главы Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, речь идет о препарате для терапии глиомы и опухолей молочной железы. Доклинические испытания препарата были завершены в текущем году, а клиническое тестирование запланировано на 2020 год.

«Клинические испытания препарата запланированы у нас на 2020 год. Стандартное тестирование — это три этапа. На первый этап уйдет примерно год, может быть полтора года. То есть, с учетом еще двух этапов тестирования, препарат появится на рынке ориентировочно через пять лет», — говорит Рихтер.

Финансовую и другую помощь проекту будет оказывать фармацевтическая компания Bayer, отобравшая российское лекарство от рака к участию в своем акселераторе. Ключевая особенность нового препарата — использование в качестве основы вируса осповакцины, соединенного с белком грудного молока. По отдельности эти компоненты уже продемонстрировали результативность в уничтожении злокачественных клеток. Препарат, как отмечают ученые, живет и размножается в очагах рака, не распространяясь по остальному организму и не вызывая серьезных побочных эффектов.

Источник: Planet Today