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Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем

17:45 20.11.2019 Фото: стоп-кадр с видео
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В тот же день, как обнаружился факт, эта врач была отстранена от работы. Была вызвана полиция, проведено освидетельствование. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее «сложились вот такие семейные обстоятельства».

Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем
Врач-рентгенолог из Семилукской больницы под Воронежем оказалась на рабочем месте в состоянии

Врач-рентгенолог из Семилукской больницы под Воронежем оказалась на рабочем месте в состоянии, в котором не могла выполнять работу. Посетители рентгенкабинета утверждают: врач была безобразно пьяна. В больнице «360» сообщили, что врача уволили.

«В тот же день, как обнаружился факт, эта врач была отстранена от работы. Была вызвана полиция, проведено освидетельствование. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — рассказал «360» главврач больницы Алексей Акульшин.

Пациентам принесли извинения. Сейчас больница работает в обычном режиме.

Ранее в Сети появилось видео с инцидентом.

Источник: 360

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