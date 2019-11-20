Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей

В наркодиспансерах ДЗМ стоимость теста на присутствие наркотических средств в моче составляет 1200 рублей, а на уровень CDT в крови — 1600 рублей. Это цены Москвы.

Правила прохождения медкомиссии меняются

В пятницу, 22 ноября, вступит в силу приказ Минздрава, который вводит новый порядок получения медицинской справки для ГИБДД. Теперь кандидаты в водители и действующие водители, которые хотят обменять права или вернуть их после лишения, должны сдавать дополнительные дорогостоящие анализы. В итоге стоимость медицинской справки может вырасти на существенную сумму.

Какие анализы нужно будет сдавать?

Обязательным для получения прав станет тест на определение присутствия в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Эта изоформа белка считается маркером, который указывает на то, что человек часто злоупотребляет алкоголем. Согласно новой версии приказа, если в крови гражданина будет обнаружен CDT выше 1,2%, его направят в наркодиспансер. Там он должен будет пройти обследование у психиатра-нарколога и дополнительные инструментальные и лабораторные исследования, которые проверят, страдает ли человек заболеванием, не позволяющим садиться за руль.



Кроме того, желающие получить медсправку для ГИБДД должны будут сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест на наличие признаков употребления психоактивных веществ проводится с помощью полосок-индикаторов, которые в случае присутствия в образце наркотиков окрашиваются в определенные цвета. Такой анализ может выявить наличие в организме опиатов, каннабиноидов, амфетамина и метамфетамина, синтетических катинонов, кокаина, метадона, барбитуратов, бензодиазепинов или фенциклидина. В случае положительного результата пробы направят в лабораторию на дополнительный тест.

Согласно предыдущей версии приказа Минздрава, оба этих анализа назначались психиатром-наркологом только при выявлении у пациента симптомов и синдромов заболевания, которое является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами (шизофрения, эпилепсия и др.). Стоимость этих анализов оплачивается дополнительно.

Где нужно будет получать справки?

Согласно тексту обновленного приказа, обследование психиатром-наркологом, в том числе определение наличия психоактивных веществ в моче и проведение теста на CDT, осуществляется в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо по месту пребывания пациента. Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг по психиатрии-наркологии и лабораторной диагностике либо клинической лабораторной диагностике.

Как пишет «Российская газета», получателям медсправки придется лично ездить в наркодиспансер. Анализ на присутствие в моче наркотиков должен проводиться в течение двух часов после сдачи, а у медкомиссий, осуществляющих обмен информацией с нарко- и психдиспансерами, своих лабораторий нет. Анализ на CDT делается четыре часа, поэтому приехать в наркодиспансер, скорее всего, придется дважды: для сдачи крови и получения результата.

Сколько будет стоить медсправка для водителей?

Сейчас стоимость прохождения медкомиссии при проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в разных регионах отличается. Например, в Москве в поликлиниках, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы (ДЗМ), она составляет 3300 рублей для категорий A, A1, B, BE, B1, M и 4200 рублей — для категориий C, CE, C1, C1E, D, D1, DE, D1E, Tb, Tm. Теперь, помимо этой суммы, получателям справки придется заплатить за анализы на определение наличия психоактивных веществ в моче и определение CDT в сыворотке крови. В разных регионах и медучреждениях стоимость может отличаться. В наркодиспансерах ДЗМ стоимость теста на присутствие наркотических средств в моче составляет 1200 рублей, а на уровень CDT в крови — 1600 рублей. Таким образом, стоимость медсправки может увеличиться на несколько тысяч рублей.

Источник: АиФ