Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей

В пятницу, 22 ноября, вступит в силу приказ Минздрава, который вводит новый порядок получения медицинской справки для ГИБДД. Теперь кандидаты в водители и действующие водители, которые хотят обменять права или вернуть их после лишения, должны сдавать дополнительные дорогостоящие анализы. В итоге стоимость медицинской справки может вырасти на существенную сумму.
Какие анализы нужно будет сдавать?
Обязательным для получения прав станет тест на определение присутствия в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Эта изоформа белка считается маркером, который указывает на то, что человек часто злоупотребляет алкоголем. Согласно новой версии приказа, если в крови гражданина будет обнаружен CDT выше 1,2%, его направят в наркодиспансер. Там он должен будет пройти обследование у психиатра-нарколога и дополнительные инструментальные и лабораторные исследования, которые проверят, страдает ли человек заболеванием, не позволяющим садиться за руль.
Согласно предыдущей версии приказа Минздрава, оба этих анализа назначались психиатром-наркологом только при выявлении у пациента симптомов и синдромов заболевания, которое является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами (шизофрения, эпилепсия и др.). Стоимость этих анализов оплачивается дополнительно.
Где нужно будет получать справки?
Согласно тексту обновленного приказа, обследование психиатром-наркологом, в том числе определение наличия психоактивных веществ в моче и проведение теста на CDT, осуществляется в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо по месту пребывания пациента. Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг по психиатрии-наркологии и лабораторной диагностике либо клинической лабораторной диагностике.
Как пишет «Российская газета», получателям медсправки придется лично ездить в наркодиспансер. Анализ на присутствие в моче наркотиков должен проводиться в течение двух часов после сдачи, а у медкомиссий, осуществляющих обмен информацией с нарко- и психдиспансерами, своих лабораторий нет. Анализ на CDT делается четыре часа, поэтому приехать в наркодиспансер, скорее всего, придется дважды: для сдачи крови и получения результата.
Сколько будет стоить медсправка для водителей?
Сейчас стоимость прохождения медкомиссии при проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в разных регионах отличается. Например, в Москве в поликлиниках, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы (ДЗМ), она составляет 3300 рублей для категорий A, A1, B, BE, B1, M и 4200 рублей — для категориий C, CE, C1, C1E, D, D1, DE, D1E, Tb, Tm. Теперь, помимо этой суммы, получателям справки придется заплатить за анализы на определение наличия психоактивных веществ в моче и определение CDT в сыворотке крови. В разных регионах и медучреждениях стоимость может отличаться. В наркодиспансерах ДЗМ стоимость теста на присутствие наркотических средств в моче составляет 1200 рублей, а на уровень CDT в крови — 1600 рублей. Таким образом, стоимость медсправки может увеличиться на несколько тысяч рублей.
Источник: АиФ
я вот за минуту в бердских лабораториях нашла, а редакция не в силах?