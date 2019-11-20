Обновленная детская поликлиника открылась в Бердске в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Жители Бердска рады обновленной детской больнице

Современная крытая колясочная, новое медицинское оборудование и мебель, отремонтированные кабинеты для комфортного приема пациентов появились в детском поликлиническом отделении №2 Бердской центральной городской больницы благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Обновленное отделение 20 ноября открыл первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

«Мы увидели великолепное помещение для детского поликлинического отделения, комфортное для маленьких пациентов. Тут установлено современное оборудование, работает грамотный коллектив. Это – реальный результат реализации национального проекта на территории Новосибирской области. Я рад, что мы не ошиблись в управленческом решении, когда назначали нового главного врача Бердской больницы – за короткий промежуток времени совместно с органами местного самоуправления была проделана качественная работа. Убежден, что поставленные нами планы и задачи касательно системы здравоохранения города Бердска будут выполнены», – отметил Юрий Петухов.

Капитальный ремонт здания детского поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница», которое обслуживает порядка 10 тысяч детей, был выполнен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Благодаря проделанным работам в детском отделении полностью отремонтированы кабинеты, появилась крытая колясочная, открытая регистратура, система навигации в доступной и наглядной форме, зоны комфортного пребывания в холлах, кабинет неотложной помощи, отдельный вход для больных детей. Кроме того, в отделение закуплено новое медицинское оборудование, установлена мягкая и детская мебель, проведено художественное оформление стен в зоне комфортного пребывания пациентов, отремонтированы автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения.

Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, детское поликлиническое отделение №2 Бердской центральной городской больницы стало первым в Новосибирской области детским отделением, которое полностью отремонтировано в рамках нацпроекта. Работы в отделении были выполнены на общую сумму около 10 млн рублей – за счет средств федерального и областного бюджетов.

Всего в 2019 году в Новосибирской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет отремонтировано почти 50 детских отделений, включая как капитальные работы, так и локальный ремонт. В Бердске, помимо капитального ремонта детского поликлинического отделения №2, выполняются и другие мероприятия – проводится капитальный ремонт детского поликлинического отделения №1, приобретен рентгеновский флюорографический аппарат. Кроме того, завершаются капитальные работы ФАПа в д. Бердь, для которого также будет приобретено медицинское оборудование.

Для справки:

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Источник: Правительство НСО