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Путин: зарплата россиян растет, а доходы стоят на месте

19:49 20.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Он призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы «пока весьма скромные».

Путин: зарплата россиян растет, а доходы стоят на месте
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы «пока весьма скромные». Он заявил это на на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», пишет Интерфакс.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — сказал президент.

Он считает необходимым изменить эту ситуацию.

В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов. Он тогда предложил министрам обсудить, какие дополнительные решения нужны для ускорения роста этого показателя и роста экономики.

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От редакции

Как можно повысить доходы россиян?

!!!, 20 ноября 2019 20:09
Да изменить как всегда систему расчета и все станут богачами!
Поросёнок Пётр, 20 ноября 2019 20:32
Дед опять "обеспокоился" ростом доходов россиян, значит жди новые поборы и увеличение цен на всё и вся и доходы будут реально рости, у членов "кооператива Озеро"
С. Кубышев, 20 ноября 2019 20:50
Спросите лучше у великого и незаменимого, да у его верной команды. Они всё знают, и всё расскажут. А наш народ ничего не решает и соответственно, советы давать не может.
Аноним, 20 ноября 2019 20:52
Как говаривал Володя Шарапов :глаз у разведчика "замылился",он видит того что нет,а то что вокруг творится,не замечает...
Поросёнок Пётр, 20 ноября 2019 21:10
И вот, доходы начали рости Не бох весть какие суммы, по московским меркам даже смешные, но, растут же Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", действующий под брендом "Иннопрактика", которым руководит младшая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова, за год увеличил чистую прибыль в 3,5 раза - до 113,9 млн рублей. Выручка "Иннопрактики" составила 264 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 182,4 млн.

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