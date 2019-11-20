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В ногу себе выстрелили: Первые санкции вызвали «определенную тревогу» у президента Путина

20:01 20.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Введенные против России ограничения носят эффект бумеранга. Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все, — уверен Владимир Путин.

В ногу себе выстрелили: Первые санкции вызвали определенную тревогу у президента Путина
Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Президент Владимир Путин признал, что после введения первых антироссийских санкций он испытал «определенную тревогу», но с тех пор Россия достигла больших успехов в импортозамещении в разных отраслях. Он заявил это на форуме «ВТБ Капитала» «Россия вперед!», пишет Интерфакс.

«Но есть, конечно, и минусы, но они являются минусами для всех. Ну, просто они исчисляются миллиардами долларов потерь», — сказал он и добавил, что потери России меньше.

Введенные против России ограничения носят эффект бумеранга, считает президент.

«Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все», — резюмировал он.

Вопрос о перспективах снятия санкций он переадресовал Конгрессу США.

Ранее Путин не раз отрицал вмешательство России во внутренние дела США. Обвинения в этом стали поводом для введения антироссийских санкций. В июле он назвал принципиальным отличием Москвы от Вашингтона отсутствие вмешательства во внутренние дела других государств, в том числе Евросоюза.

В июне на вопрос, что Россия может получить, если пойдет на уступки ради отмены санкций, Путин ответил, что он против отказа от интересов России.

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От редакции

А вы тревожились?

Новый мэр, 20 ноября 2019 20:20
"но с тех пор Россия достигла больших успехов в импортозамещении в разных отраслях. Он заявил это на форуме «ВТБ Капитала» «Россия вперед!», пишет Интерфакс." он что решил нас всех насмешить еще до Голубого огонька?!
гость, 20 ноября 2019 22:00
И сам-то ты не искренний, и огонёк-то у тебя - голубой....
Новый мэр, 20 ноября 2019 22:20
Я понял твою шутку насчёт огонька и его цвета,но юмор у вас тупой и ожидаемый, а потому и не смешно.Научитесь фантазировать как ваш лидер, или как Песков пургу будете нести.

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