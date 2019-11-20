Константин Ремчуков: Анализ наиболее вероятных сценариев развития России в ближайшие годы

Путин заинтересован в кадровой стабильности ровно до тех пор, пока эта стабильность функциональна, то есть позволяет эффективно решать задачи власти, не подрывая ее.

Сценарии развития России предсказать сложно

Анализ наиболее вероятных сценариев развития России в ближайшие годы, характера, направлений и темпов изменений необходимо начать, во-первых, с краткого обзора мотивов и потенциала пребывания у власти ключевых лиц сегодняшней политэлиты.

Во-вторых, следует типологизировать запросы важнейших силовых/политических институтов на замену/сохранение существующего порядка вещей.

В-третьих, следует провести анализ социально-экономических проблем в России на предмет выяснения принципиальной возможности их решения сегодняшними институтами и практиками.

В-четвертых, следует дать развернутую характеристику альтернативных оппозиционных программ трансформации России с выявлением базовых объективных/субъективных мотивов ее проведения. Соотношение рациональных аргументов и мотивов мести/сведения счетов/перехвата контроля над финансовыми и сырьевыми ресурсами в идеологии критиков власти.

В-пятых, требуется анализ динамики массовых настроений в отношении вопросов сохранения/смены руководства страной среди крупных социальных, профессиональных, возрастных, региональных и т.п. групп населения (военнослужащие, учителя, врачи, молодежь, жители Крыма, Северного Кавказа, Дальнего Востока).

Путин – никак не может найти себе замену – политического клона, как он это понимает: скромного, сдержанного в высказываниях, верного профессиональной касте, либерального в быту, патриотичного на людях, гибкого в международных переговорах, сохраняющего баланс между крайностями своих соратников, а самое главное – не знающего устали и раздражения, помешанного на работе, заседаниях, встречах, перелетах, переговорах. Боится, что не сможет защитить детей и друзей, если отойдет от власти. При этом испытывает чувство превосходства над всеми людьми из элиты, работающими непосредственно под его началом. Не верит ни в какие гарантии, а верит в естественный инстинкт предательства со стороны ближнего круга под давлением обстоятельств и оппозиции. Оставлять им в управление и владение такой сложный и проблемный актив, как Россия, если они по факту и многолетнему опыту слабее Путина, решение, как он полагает, – глупое, иррациональное и ненеизбежное.

Медведев – отсутствие интереса к работе 24/7, неспособность своими решениями делать выбор, склонность увлекаться сомнительными инициативами (реформа зимнего времени, четырехдневная рабочая неделя, бадминтон), принципиальное отсутствие собственной команды, подчеркивающее принадлежность лишь к одной команде – Путина.

Матвиенко – цинизм, обусловленный особенностями карьерного и жизненного опыта, отсутствие идей, склонность к потреблению.

Володин – личная безграничная преданность одному человеку – Путину. Качество лимитированной меновой стоимости, состоящей в способности обмениваться на иные блага.

Шойгу – эмоциональная изношенность, никаких карьерных амбиций, мечта о тихой спокойной пенсии, которую может обеспечить только Путин. Может хотеть, при определенных условиях, лишь должности первого вице-премьера, курирующего развитие Сибири и Дальнего Востока. Это может иметь также отношение к обретению более высокого пенсионного пакета.

Лавров – то же, что и Шойгу, за исключением вице-премьерства по Сибири и Дальнему Востоку. Альтернативой в его случае может быть руководство Советом Федерации. С теми же пенсионными привилегиями.

Собянин – отсутствие интереса к публичной политике, нелюбовь к популизму, заигрыванию, нежелание нравиться, убежденная страсть к преобразующему пространство строительству/созданию новой материальной реальности, полное равнодушие к любым высоким должностям и карьерам, не боится ничего и никого, отмороженный в этом вопросе.

Позиция представителей силового блока (Патрушев, Бортников, Бастрыкин, Золотов и др.) выражает их непубличный интерес, не носит самостоятельного характера и обусловлена инструментально-функциональным предназначением их ведомств в системе власти Путина.

То же самое можно сказать о сотрудниках АП (Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Белоусов и др.).

Фактическое состояние высшего эшелона элиты с высокой степенью вероятности предопределит приход после Путина к управлению страной новых людей из другого, более низкого этажа власти. А это в условиях крайне малого радиуса доверия в российском обществе означает автоматическую радикальную смену элиты, принимающей ключевые решения в государстве, перерыв постепенности.

Однако именно такие характеристики сегодняшних действующих «вождей» формируют коллективный запрос с их стороны на статус-кво, консервацию существующих практик и сохранение Путина на вершине власти на неограниченно долгий срок. Эта стратегия хотя и не стопроцентно, но с существенно более высокой степенью вероятности гарантирует сохранение свободы и собственности им, их родственникам и друзьям.

Путин, в свою очередь, заинтересован в кадровой стабильности ровно до тех пор, пока эта стабильность функциональна, то есть позволяет эффективно решать задачи власти, не подрывая ее.

Превращение стабильности в стагнацию может требовать кадровых перемен, на которые Путин пойдет, несмотря на откровенную нелюбовь к перестановкам в рядах соратников. Главным триггером в этом вопросе может стать заметное ухудшение статистических и социологических индикаторов актуального состояния экономики и российского общества.

Источник: Независимая газета