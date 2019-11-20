Обнаружили в выгребной яме дома культуры пропавшую 9-летнюю девочку в Краснодаре

Девочка сразу же была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ), пишет сайт СК РФ по КК.

19 ноября 2019 года в правоохранительные органы Новокубанского района поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней жительницы хутора Родниковского. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. К участию в поиске девочки следователем были привлечены сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

В кратчайшие сроки, благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела с участием следователя-криминалиста краевого управления СКР следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников ОМВД России по Новокубанскому району и волонтеров место нахождения пропавшей было установлено. Малолетняя была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Девочка сразу же была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. С учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у нее телесных повреждений следователем по данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Руководителем краевого управления СКР Вадимом Бугаенко ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление. В ходе расследования следователем тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней. Вместе с тем, в рамках расследования будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними. Расследование уголовного дела продолжается.