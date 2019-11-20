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Коммунальный коллапс: тысячи человек сидят без тепла в жилых домах Новосибирска

20:48 20.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ограничение теплоснабжения при почти 30-градусных морозов временно коснулось 43 многоквартирных домов, 8 социально значимых объектов и 9 административных зданий. Тепла не будет до вечера 21 ноября.

Коммунальный коллапс: тысячи человек сидят без тепла в жилых домах Новосибирска
В настоящее время температурный режим в квартирах сохраняется в пределах 16 градусов. Место порыва обнаружено, дефект устраняют три бригады Сибирской генерирующей компании

В Новосибирской области устраняют коммунальную аварию, из-за которой произошло снижение параметров тепла на 60 объектах в Кировском районе города Новосибирска. Восстановление тепла по стандартной схеме планируется к семи утра 21 ноября. К этому времени дефект на теплотрассе устранят, сообщает МЧС по НСО.

Жители проинформированы о сроках возобновления подачи тепла, подготовленных местной администрацией пунктах временного размещения, автобусах для обогрева и возможности получения обогревателей. Объявление об этом граждане получили на информационных стендах, во время смс-рассылки МЧС России по Новосибирской области и поквартирных обходов, проведенных сотрудниками управляющих компаний.

В настоящее время температурный режим в квартирах сохраняется в пределах 16 градусов. Место порыва обнаружено, дефект устраняют три бригады Сибирской генерирующей компании. Ситуация находится на контроле оперативной группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, которая работает непосредственно на месте аварии.

Ограничение теплоснабжения при почти 30-градусных морозов временно коснулось 43 многоквартирных домов, 8 социально значимых объектов и 9 административных зданий.

Три пункта временного размещения организованные на базе школ ( ул. Чигорина,8; ул. Чемская,8; ул. Урманова,26) готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Ведется прием заявок на получение обогревателей по телефону 051 в единый дежурно-диспетчерской службе мэрии города Новосибирска.

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