20 ноября в 18.00 вечера потерялась бабушка на вид 80-83, говорит что она Топоркова Вера Тимофеевна, но похоже, что у неё амнезия, где живет, откуда пришла не помнит, нашли ее около дома 70 по ул Микрорайон. жильцы этого дома позвонили в полицию, в полиции вызвали скорую. Приехала скорая и отвезла бабушку в неврологическое отделение на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.
SOS: найдена бабушка Вера Топоркова в Бердске. Ваша бабушка? Она ничего не помнит!
Пожилая бердчанка находится в неврологическом отделении на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Не переживайте, бабушка вас ждет!
Олеся Калинова, 20 ноября 2019 22:04
Забрали спасибо)))
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БердскSOS: найдена бабушка Вера Топоркова в Бердске. Ваша бабушка? Она ничего не помнит! 1
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