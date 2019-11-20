SOS: найдена бабушка Вера Топоркова в Бердске. Ваша бабушка? Она ничего не помнит!

Приехала скорая и отвезла бабушку в неврологическое отделение на Попова,10

20 ноября в 18.00 вечера потерялась бабушка на вид 80-83, говорит что она Топоркова Вера Тимофеевна, но похоже, что у неё амнезия, где живет, откуда пришла не помнит, нашли ее около дома 70 по ул Микрорайон. жильцы этого дома позвонили в полицию, в полиции вызвали скорую. Приехала скорая и отвезла бабушку в неврологическое отделение на Попова,10. Родственников просим обратиться в приёмное отделение.