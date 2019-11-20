Стоимость 1 кв.м в новостройках достигла исторического максимума в России

Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей. Аналитики не сомневаются в дальнейшем подорожании новостроек: во многих регионах спрос на первичную недвижимость поддерживает дешевеющая ипотека.
Средняя стоимость первичной недвижимости в России в ноябре составила 75 тыс. руб. за 1 кв. м — это самый высокий показатель за всю историю, свидетельствуют данные аналитиков компании «Авито Недвижимость». Установление очередного рекорда произошло за счет значительной динамики в годовом выражении: относительно ноября прошлого года новостройки в России подорожали на 12%. Но сейчас на рынке стагнация. По расчетам «Авито Недвижимость», средняя стоимость первичного жилья за месяц выросла на 0,6%. Похожие расчеты приводят в ЦИАН, указывая, что в 15 городах-миллионниках в ноябре цены выросли в среднем на 1,5% относительно октября.
Наиболее выраженную положительную динамику аналитики ЦИАН отмечают в Челябинске: новостройки за месяц подорожали в среднем на 6%, до 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Волгоград, где жилье выросло в цене на 5% и сейчас продается в среднем за те же 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимость» отмечают заметную динамику на первичном рынке Тюмени: квартиры за месяц подорожали на 2,65%, до 65,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижение цен аналитики отмечают в Уфе: в ноябре квартиры подешевели на 1,02% (до 69,5 тыс. руб. за 1 кв. м).
В Московском регионе, по данным ЦИАН, стоимость жилья за последний месяц выросла незначительно. Новостройки в старых границах Москвы и Подмосковья выросли в цене на 1%, до 207,6 тыс. руб. и 88,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Новой Москве первичная недвижимость за месяц подешевела на 0,4% и теперь продается в среднем за 109,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге квартиры в ноябре подорожали на 2% относительно октября, до 124,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
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Девелоперы стали аккуратнее подходить к повышению цен на жилье. Стоимость недвижимости слишком выраженно росла в период с осени 2018-го до весны 2019-го: в зависимости от региона увеличение составило от 10% до 25%. Но с 1 июля динамика замедлилась.
Дальнейшая индексация может привести к заметному падению темпов продаж»,— объясняет господин Попов. Дополнительным сдерживающим цены фактором, по словам эксперта, стало увеличение объема предложения на первичном рынке.
Несмотря на это, гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко ждет, что плавное увеличение цен на жилье продолжится. «Банки начали снижать ставки по ипотеке, это поддерживает рынок»,— объясняет он. Именно с дешевеющей ипотекой господин Луценко сейчас связывает положительную динамику стоимости новостроек в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. «Это города с платежеспособным спросом»,— поясняет он. Тенденцию к росту цен на жилье эксперт отмечает также во Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах и Самаре. «Это те города, которые не столь существенно повышали цены в течение года и теперь догоняют»,— поясняет господин Луценко. Слишком резкое предшествующее повышение цен, по словам эксперта, застройщики уже отыгрывают в Красноярске, Липецке и Магнитогорске — новостройки здесь дешевеют.