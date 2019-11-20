Стоимость 1 кв.м в новостройках достигла исторического максимума в России

Относительно ноября прошлого года новостройки в России подорожали на 12%

Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей. Аналитики не сомневаются в дальнейшем подорожании новостроек: во многих регионах спрос на первичную недвижимость поддерживает дешевеющая ипотека.

Средняя стоимость первичной недвижимости в России в ноябре составила 75 тыс. руб. за 1 кв. м — это самый высокий показатель за всю историю, свидетельствуют данные аналитиков компании «Авито Недвижимость». Установление очередного рекорда произошло за счет значительной динамики в годовом выражении: относительно ноября прошлого года новостройки в России подорожали на 12%. Но сейчас на рынке стагнация. По расчетам «Авито Недвижимость», средняя стоимость первичного жилья за месяц выросла на 0,6%. Похожие расчеты приводят в ЦИАН, указывая, что в 15 городах-миллионниках в ноябре цены выросли в среднем на 1,5% относительно октября.

Наиболее выраженную положительную динамику аналитики ЦИАН отмечают в Челябинске: новостройки за месяц подорожали в среднем на 6%, до 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Волгоград, где жилье выросло в цене на 5% и сейчас продается в среднем за те же 50,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито Недвижимость» отмечают заметную динамику на первичном рынке Тюмени: квартиры за месяц подорожали на 2,65%, до 65,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Снижение цен аналитики отмечают в Уфе: в ноябре квартиры подешевели на 1,02% (до 69,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

В Московском регионе, по данным ЦИАН, стоимость жилья за последний месяц выросла незначительно. Новостройки в старых границах Москвы и Подмосковья выросли в цене на 1%, до 207,6 тыс. руб. и 88,6 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В Новой Москве первичная недвижимость за месяц подешевела на 0,4% и теперь продается в среднем за 109,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге квартиры в ноябре подорожали на 2% относительно октября, до 124,8 тыс. руб. за 1 кв. м.