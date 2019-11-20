Не получается забеременеть: Что может быть причиной?

Как быть, когда желанная беременность долго не наступает? Какие действия следует предпринимать для наступления результата? Иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы мнимое бесплодие перешло в реальную беременность.

Отсутствие беременности может быть по разным причинам: врождённые патологии репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин

Случается так, что в семьях, проживающих не один год в браке — нет детей. Не всегда причина кроется в здоровье будущих родителей. Иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы мнимое бесплодие перешло в реальную беременность.

Отсутствие беременности может быть по разным причинам: врождённые патологии репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин; не леченные хронические процессы, приведшие к изменениям в матке и яичниках женщины; врождённые или перенесённые заболевания у мужчины, повлиявшие на качество спермы; нарушения эндокринной системы и психические расстройства; наследственность и др.

Если все вышеперечисленные причины врач исключил — самое время пересмотреть свой образ жизни. Очень часто причинами, мешающими стать родителями становятся диеты и голодания. Именно дань фигуре наносит непоправимый вред женским половым гормонам, нарушают женский цикл.

Несомненно, для того чтобы стать родителями, кроме желания, нужно ещё и знать, когда эта самая беременность может наступить. Наиболее вероятные дни для зачатия ребёнка — середина женского цикла.

Ещё одним препятствием в зачатии детей являются частые стрессовые ситуации, которые негативно влияют на ресурс яичников.

Препятствует нормальной овуляции и постоянный приём гормональных препаратов, противозачаточных препаратов.

Наступление беременности затрудняют длительные курсы химиотерапии, лучевой терапии.

Так же негативно сказывается на организмах будущих родителей злоупотребление спиртными напитками и другими вредными привычками.

Работа на вредных производствах, как женщин, так и мужчин — так же может способствовать затруднению в зачатии и вынашивании ребёнка.

Часто причиной развития бесплодия становится наличие различных заболеваний щитовидной железы. Поэтому очень важно следить за её состоянием.

Для наступления беременности, специалисты рекомендуют, исключив все вышеперечисленные факторы риска, наладить свой образ жизни и питания. Полноценный сон, введение в свой рацион достаточного количества витаминов А, Е, В12, а так же продуктов богатых цинком, золотом, калием, медью. Так вы поможете организму восстановить репродуктивные функции.

В качестве добавок эксперты рекомендуют принимать отвары из шалфея, щавеля, цветков липы, имбиря, розы, ивы, рябины. Так же полезно в день пить сок из свежих листьев крапивы, петрушки, сельдерея. Только всегда стоит помнить об индивидуальной не переносимости вашего организма.

В любом случае — всегда советуйтесь с врачом.

Источник: Planet Today