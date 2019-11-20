Подорожает отдых в Турции в 2020 году

«Только после одобрения комиссии документ будет считаться полностью готовым для направления на подписание президентом. В свою очередь, президент также может воспользоваться своими полномочиями по пересмотру или отмене некоторых статей закона. Пока нельзя сказать, когда он будет полностью принят парламентом и комиссией и отправлен президенту», — добавил представитель пресс-службы.