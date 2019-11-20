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Общество / Стиль жизни

Подорожает отдых в Турции в 2020 году

22:50 20.11.2019 Фото: pxhere.com
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С 1 апреля 2020 года вводится двухпроцентный налог на проживание в Турецких отелях.

Подорожает отдых в Турции в 2020 году

Турция проголосовала за поправку к закону о налогах на услуги

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях.
«Парламент принял некоторые поправки к закону о налогах на услуги, в том числе статью, в которой шла речь о двухпроцентном налоге на проживание. Однако остальные статьи закона еще будут обсуждаться», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после того как закон полностью примут, его будет рассматривать особая комиссия, которая может его принять или отправить на доработку.
«Только после одобрения комиссии документ будет считаться полностью готовым для направления на подписание президентом. В свою очередь, президент также может воспользоваться своими полномочиями по пересмотру или отмене некоторых статей закона. Пока нельзя сказать, когда он будет полностью принят парламентом и комиссией и отправлен президенту», — добавил представитель пресс-службы.
Источник: РИА Новости
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