В Банке России обратили внимание на большое количество рисков в сфере криптовалют, но подтвердили планы продолжать изучать данное явление.Идея замены доллара какой-то устраивающей всех электронной валютой витает в воздухе.

Доллар теряет статус мировой резервной валюты на фоне переформатирования мировых финансовых институтов

Доллар теряет статус мировой резервной валюты на фоне переформатирования мировых финансовых институтов, поэтому встает вопрос об ускоренном создании мультивалютной системы, считает независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов. Не исключено, что на смену доллару может прийти единая криптовалюта БРИКС.

Единая платежная система БРИКС и криптовалюты

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами объединения. Платежные операции в будущем могут проводиться посредством этой системы и в криптовалюте, введение которой также обсуждается. Об этом журналистам рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, принимавший участие в обсуждении.

По словам Дмитриева, развитие национальных сегментов платежных систем и их устойчивая интеграция «выступают важным фактором экономического партнерства между странами БРИКС в условиях возрастающих нерыночных рисков глобальной платежной инфраструктуры». Такой подход может стимулировать расчеты в национальных валютах и обеспечивать стабильность расчетов и инвестиций между странами БРИКС, формирующими более 20% глобального притока прямых иностранных инвестиций.

«Политический аспект таков, что доллар теряет статус мировой резервной валюты, а глобальная финансовая система сильно переформатируется. Выглядит ситуация таким образом, будто американцы сами всех выталкивают из долларовой зоны, нарушая сложившиеся формальные и неформальные правила. Текущее развитие ситуации ставит вопрос об ускоренном создании мультивалютной системы, на базе МВФ, БРИКС или какой-то другой международной организации.

Мысль об отказе от доллара и альтернативных вариантах расчетов звучит давно, но по большому счету для этого предстоит сначала выстроить финансовую систему параллельно нынешней, включая внедрения аналогов SWIFT, отказа от каких-то международных транзакций и прочих необходимых атрибутов. Задача выглядит трудной и потребует некоторого времени», — обращает внимание собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что Индия, Россия и Китай уже ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT. Цель стран БРИКС заключается в упрощении торговли со странами, против которых действуют американские санкции. Три ведущие страны БРИКС намерены объединить свои наработки, перекодировав информацию о расчетах в формат той платежной системы, с которой каждой из стран работать удобнее.

Переформатирование мировой финансовой системы

«БРИКС предпринимают шаги по переформатирования мировых финансовых институтов, но разная зависимость стран от своих торговых партнеров является преградой для ускоренного движения на этом пути. Если в России и ЮАР немного попроще, несмотря на общую экспортоориентируемость, то Бразилия от доллара зависит сильно, как Индия или Китай, который зашел далеко в создании собственной платежной системы.

Что касается криптовалюты, то это реальность, хотя каждая страна смотрит в свою сторону – где-то их поддерживают, где-то прохладнее относятся, но пока идет просто политический диалог, свидетельствующий о планах БРИКС не игнорировать криптовалюты как явление. Здесь возникает много сопутствующих вопросов. Например, если это криптовалюта, эмитируемая государством, то чем она отличается от обычных денег», — добавляет Дмитрий Адамидов.

Глава ЦБ РФ ранее заявляла, что необходимость выпуска национальной криптовалюты неочевидна. Причем неочевидна не только по технологическим причинам, но и потому, что невозможно реально оценить преимущества национальной цифровой валюты по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. В Банке России обратили внимание на большое количество рисков в сфере криптовалют, но подтвердили планы продолжать изучать данное явление.

В любом случае идея замены доллара какой-то устраивающей всех электронной валютой витает в воздухе. Даже союзники США из Великобритании признают, что зависимость мира от американского доллара как резервной валюты сопряжена с крайним риском. В частности, глава Банка Англии Марк Карни предложил в качестве альтернативы рассмотреть переход на новую электронную валюту, которая была бы основана на глобальной корзине товаров. Такая альтернатива, по мнению Карни, смогла бы обеспечить равновесие для всей финансовой системы.

«Можно вспомнить про экю – первую электронную валюту, которая никогда не печаталась, но являлась расчетной единицей в Европе в момент создания общего рынка, экю использовалась для межгосударственных расчетов. Тем не менее, заменить доллар на другую валюту будет непросто и становление многополярной валютной финансовой системы займет определенное время», — резюмирует Адамидов.

Источник: Planet Today