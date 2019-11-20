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Будет регулировать сбор грибов и ягод Минсельхоз в России

23:13 20.11.2019 Фото: pxhere.com
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Как конкретно в России будет осуществляться регулирование сбора грибов, ягод и трав — пока не сообщается. По словам экспертов Минсельхоза, запасы дикорастущего сырья достигают в РФ восьми с половиной миллионов тонн в год, однако в реальности используется лишь небольшой процент.

Будет регулировать сбор грибов и ягод Минсельхоз в России
Запасы дикорастущего сырья достигают в РФ восьми с половиной миллионов тонн в год

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации получит полномочия по регулированию рынка так называемых дикоросов — грибов и ягод, лекарственных трав, орехов, березового сока, и так далее. Информация об этом появилась на официальном портале правовых сведений.

Согласно соответствующему постановлению правительства, руководство Министерства сельского хозяйства давно планировало ввести в России законодательное регулирование рынка дикоросов. Необходимость государственного контроля обусловлена несколькими факторами — например, высокой социальной и экономической значимостью этой сферы, а также ее потенциалом для развития.

Как конкретно в России будет осуществляться регулирование сбора грибов, ягод и трав — пока не сообщается. Ранее в Минсельхозе заявляли, что ведомство не планирует как-то ограничивать сбор дикоросов, то есть, новые законы будут направлены в первую очередь на повышение эффективности и качества рынка, а также на рост его экспортного потенциала. Отрасль, кроме того, должна получить поддержку со стороны государства.

По словам экспертов Минсельхоза, запасы дикорастущего сырья достигают в РФ восьми с половиной миллионов тонн в год, однако в реальности используется лишь небольшой процент (примерно шесть процентов). Соответственно, потенциал для роста отрасли просто колоссальный.

 Источник: Planet Today
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