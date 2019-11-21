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В минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске

12:50 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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При таких морозах дома могут оставаться детсадовцы и ученики начальных классов, при -30 и ниже — 5-9 классы, при -35 — старшеклассники. Оправдательных документов не требуется.

В минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске

Пропускать уроки в морозы разрешают школьникам

Столбик термометра опустился ниже отметки 30 градусов в Бердске. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» спрашивают: при какой температуре воздуха дети могут оставаться дома?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин, при температуре воздуха ниже -25 градусов воспитанники детсадов и начальных классов могут остаться дома.

— При этом оговаривается, что родители сами вправе принимать решение: ходить ребенку в школу, детсад или нет. При морозе стоит учитывать сопутствующие факторы: ветер, расстояние до учебного учреждения, переносимость ребенком пониженных температур. Также даны рекомендации, что в морозную погоду ребенка до школы нужно сопровождать. Одно дело, когда ребенок вышел из подъезда и прошел сотню метров до школы, другое, когда он отправляется на учебу из микрорайона Южный, — прокомментировал Каркавин.

Если из-за низкой температуры вы решили оставить ребенка дома, об этом обязательно нужно предупредить учителя.

Школьники с 5 по 9 классы могут оставаться дома при морозе в 30 градусов и ниже. Старшеклассники при -35 и ниже. Опять же, учитывая сопутствующие факторы и решение родителей.

Когда в класс не приходят более 20% учеников, тогда школа корректирует образовательную программу. Новый материал школьники не изучают, идет повторение пройденного.

— Даже если один ребенок пришел в класс, образовательный процесс не прерывается, — отметил Каркавин.

Минобрнауки Новосибирской области направило главам муниципальных образований региона рекомендации о посещении образовательных учреждений в связи с сильными морозами. Учащиеся смогут посещать учреждения образования на усмотрение родителей при этом несмотря на изменение погодных условий учебный процесс в общеобразовательных организациях будет осуществляется в штатном режиме.

Так, в период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации по следующим возрастным группам: обучающиеся I — IV классов, воспитанники детских дошкольных учреждений — при температуре -25 градусов и ниже; обучающиеся V – IX классов — при температуре -30 и ниже; обучающиеся X — XI классов — при температуре ниже -35 градусов.

При этом родители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем – в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных учреждений в период резкого понижения температуры неправомерно, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Педагогам образовательных организаций необходимо предоставить обучающимся и их родителям возможности дистанционного обучения, школьного сайта, для получения, в том числе по электронной почте или телефону консультаций и рекомендаций по возможному изучению учебного материала самостоятельно.

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От редакции

Холодно?

Пип, 20 ноября 2019 12:03
Ребёнок учится в 11 школе. Начальные классы. Попробуй, неприди в 25 градусов. .Учительница будет возмущена. В прошлом году минус 35 перлись в школу. Так как все равно проходят навый материал.И ей плевать, что не все в классе
Аноним, 20 ноября 2019 12:53
Такая же ерунда в школе с птичьим названием.
А еще не можем получить объяснение ни в гороно, ни у завуча, почему у первоклассников в нарушение всех норм санпина ставят каждый день по пять занятий.
Все понимаем молодой педагог и ему нужно платить за часы преподавания, но почему должны дети страдать?
Новый мэр, 20 ноября 2019 20:30
А чему могут в современной школе научить? дальше всё и так платно будет,кому твои способности нужны,главное плати и всё.
Аноним, 21 ноября 2019 08:54
10и11 кл. Уже взрослые, им по 17-18 лет. А если человек в 18 лет работает, ему можно на работу не ходить?
Аноним, 21 ноября 2019 10:30
А у нас детей пешком через полгорода в поликлинику на флюорографию ведут в такой мороз

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