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Мигрантку из Узбекистана с простуженной 1,5-месячной дочкой Азизой определили в стационар жители Бердска

12:15 21.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Горожане обратились в «Курьер. Среда. Бердск»: к новорожденной отказалась приезжать «скорая». Но врачи сделали все, чтобы помочь одинокой маме. Анора печет самсу за 400 рублей в день, чтобы купить питание маленькой дочери.

Мигрантку из Узбекистана с простуженной 1,5 месячной дочкой Азизой определили в стационар жители Бердска
Медик скорой помощи после осмотра Азизы принял решение везти ее в стационар

Врачи бердской горбольницы сегодня, 20 ноября, спасли новорожденную девочку мигрантки из Узбекистана. Несмотря на то, что у ребенка еще не оформлен вид на жительство и нет полиса обязательного медицинского страхования, как у его матери Аноры, доктора положили обеих в стационар педиатрического отделения. У девочки, родившейся 20 октября 2019 года, медик скорой помощи заподозрил ОРВИ, врачи больницы подтвердили диагноз по симптомам: высокая температура, кашель, красное с налетом горло, насморк.

По закону, ребенка без полиса ОМС больница имеет право лечить по материнской страховке месяц после рождения. Маленькой Азизе уже полтора. Временный полис, который оформляется оперативно — за несколько минут, страховая отказалась выписывать, поскольку нет всех необходимых документов на ребенка. Но вместе с тем, старшая медсестра детского инфекционного отделения ЦГБ Татьяна Синкина пояснила «Курьер. Среда. Бердск», что по регламенту больница может при экстренных показаниях лечить в стационаре иностранца в течение трех дней. После этого знакомые Аноры готовы оплачивать пребывание в палате и лечение по официальному прайсу. Возможность такого исхода подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» новый начмед бердской ЦГБ Марат Зарипов, подчеркнув, что на улицу маму с ребенком никто не выгонит.

Отсутствие полисов ОМС у пациентов для больниц — это настоящая головная боль. Ведь медицинские учреждения получают средства на лечение только по страховке.

Татьяна Федоровна предложила подождать три дня, чтобы проследить динамику состояния здоровья малышки. И только после этого принимать какие-то решения: может быть, маму с девочкой к 24 ноября уже выпишут. Они вернутся в съемную квартиру — маленькую, но вполне уютную.

На родине ее проклянут

Анора попала в трудную жизненную ситуацию. С одной стороны ее жизнь повторяет судьбу сотен мигрантов, но, как известно, все семьи несчастны по-своему.

Ее 15-летней девочкой в 2010 году в Бердск привезли родители. Сначала все складывалось относительно хорошо. Отец с матерью работали. Но мама тяжело заболела и 4 года назад умерла. Отец, получив инвалидность, уехал на родину, где осталась старшая сестра, которая давно замужем.

Анора осталась одна. Но не опустила руки. Бралась за любую работу. Одновременно пошла учиться в колледж на швею. Ее способности заметила руководитель дизайн-студии «Меланж» Ольга Бессонова. Девушка начала заниматься и там. При этом, часть заработанных денег Анора постоянно отправляла отцу-инвалиду.

Год назад она начала встречаться с молодым человеком. Когда в колледже узнали о ее беременности, «попросили» из общежития, рассказала сама Анора, а отец ее будущего ребенка испарился. Но она решила рожать и воспитать ребенка, несмотря ни на что. В мусульманских семьях аборт считается большим грехом. Впрочем, как и рождение ребенка вне брака. Молодая мать в том числе поэтому отказывается возвращаться в Узбекистан — проклянут. Да и в Бердске она опасается гнева национальной диаспоры: говорит, «камнями побьют».

Хотя соплеменники из местных в меру своих сил помогают Аноре и Азизе. Например, позволяют ей готовить самсу на продажу. Каждый день она умудряется печь 30-40 штук, получая за это 400 рублей. Декретные деньги она еще не получала. А за съемную комнату отдает 6000 рублей в месяц, кроме того, оплачивает коммунальные услуги. От переживаний у Аноры пропало грудное молоко. Поэтому ей приходится покупать совсем недешевое детское питание.

При этом видно, что она любящая и заботливая мать: в доме чисто и уютно, есть детская кроватка с игрушками, прогулочная коляска, на тумбочке — бутылочки и соски, подгузники и ползунки. Сама она спит на узком и тонком матрасе на полу. С одеждой для малышки помогли друзья. В том числе Ольга Бессонова. Она подключилась после того, как впавшая в отчаяние Анора позвонила — больше ей не к кому обратиться.

— Она вчера вызвала для дочки «скорую», но та не приехала. Видимо, Анора не смогла четко объяснить, что происходит. Она была просто на грани. Мы отвезли ей продукты, теплые вещи, дали немного денег. Поможем с пропиской. Но сейчас ребенку нужна врачебная помощь, — со слезами рассказала «Курьер. Среда. Бердск» утром 20 ноября Ольга Викторовна. — Анора очень сильная, работяга, никогда не жаловалась. По ночам мыла полы, а днем училась. Но сейчас, видимо, стало совсем невмоготу. Она растеряна. Сложность заключается в том, что у нее совсем другой менталитет.

Ольга Бессонова понимает, что в ситуации Аноры разовой помощью не обойтись, хотя выразила готовность ежемесячно помогать финансово, собирать деньги. Обратилась к Раисе Устиновой, председателю Союза женщин Бердска, которая тоже пообещала вмешаться в ситуацию. Возможно, молодую маму с грудничком получится временно устроить в Центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Там мамочки могут жить вместе с детьми до полутора лет.

Но главное на сегодняшний день удалось сделать — после вызова «скорая» приехала буквально через 15 минут. Еще через полчаса Анору с дочкой уже оформляли в стационар. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», после звонка редакции в судьбу Аноры вмешалась лично главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. А после озабоченность проявили органы опеки.

Имена матери-одиночки и ее дочери изменены.

Мигрантку из Узбекистана с простуженной 1,5 месячной дочкой Азизой определили в стационар жители Бердска

Молодую маму с новорожденной дочкой оформили в стационар

Мигрантку из Узбекистана с простуженной 1,5 месячной дочкой Азизой определили в стационар жители Бердска

На тонком малиновом матрасе спит мать-одиночка

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От редакции

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123, 20 ноября 2019 15:18
Нужны ли детские вещи? Мб лекарства? Какие и Куда принести?
фывфы, 20 ноября 2019 16:08
эээх
Татьяна, 20 ноября 2019 16:33
Если девочка родилась 20 октября, ей сегодня ровно месяц, почему написано 1,5?
Аноним, 20 ноября 2019 17:03
Что за бред? Скорая никому не отказывает, тем более детям. Если записали вызов, то приедут. Другое дело, если она не вызвала или толком не объяснила куда и зачем приехать. Но ни как ни "скорая отказалась". Не несите чушь.
Тишина, 21 ноября 2019 10:48
Еще как отказывают. У ребенка болел живот, вызвали скорую, те сказали таблетка нош-пы, а завтра к педиатру. На завтра экстренно вырезали аппендицит.
igk63, 20 ноября 2019 17:23
Русским только русских не жалко.
Аноним, 20 ноября 2019 17:44
Мигрантку из Узбекистана?
Некоторое время назад в ихнем Узбекистане с моим знакомым, русским специалистам, в 3 часа ночи пришли соседи, с которыми они вместе 10 лет пили чай, и сказали : Выметайтесь пока живы! Мы теперь хозяева!
И они уехали из своей квартиры с одним чемоданом, и четыре года ждали гражданство в общаге.
Русские ждали в России.
А теперь эти приехали сюда и болеют.
А в Узбекистане тепло.
Аноним, 20 ноября 2019 18:49
сколько слышу историй от русских переехавших из Узбекистана, это сплошной мрак. Узбеки себя повели в крайней степени непорядочно, преступно и низко.
Алексей, 20 ноября 2019 19:59
Не понимаю таких вот комментаторов, как ты и тех, кто им плюсует. По твоему нужно уподобляться тем, кто притеснял русских, опускаться на их уровень? При чёт тут, в частности, эта девушка с ребенком?
Фыва, 20 ноября 2019 20:51
Чем Ты лучше с этим комментом в этой теме? Такой же националист, как и те.
А вот моего сына, продавец узбек, угостил дней. Ты или твои знакомые многих детей угощали чем-то?
Аноним, 21 ноября 2019 00:35
Фыва, 20 ноября 2019 20:51
Какой такой националист?
Вы хотите, что бы гости хозяйничали в вашем доме?
Ну попробуйте съездите к ним с пирожком.
Они быстро мозги на место вставят.
Если вернетесь.
Живым.
У них есть свой дом.
Никто их тут не призывает убивать, в отличие от них там.
И ни кто их сюда не звал.
Татьяна, 20 ноября 2019 18:24
Вспрмните великую отечественную войну как жили не кто не выгонял из Родины надо друг другу помогать
Аноним, 20 ноября 2019 18:54
Вспомните развал союза, когда русские с Узбекистана бежали, и часто с одним чемоданом, а иногда у них и тот отбирали
Аноним, 20 ноября 2019 19:55
Вы попробуйте уехать к "ним",поселится и родить там Русское дитя...Страшно?А "они"тут говорят на своем,одеваются "в стиле" и чувствуют себя вполне "иностранцами",остатками медицины не брезгуют,и обучаются на халяву,и отвоевывают(за взятки)место по солнцем...а кто их тут ждал особо?А дальше как Мир дружба жувачка,а инфантильные наши детки смогут сохранить национальные ценности?Или "Матрешку"в хиджаб приоденем?
Аноним, 20 ноября 2019 20:34
Ты еще Куликово поле вспомни с монголоидами.
90е вспомни, если помнишь конечно.
Аноним, 20 ноября 2019 18:57
Заголовок: "Мигрантку из Узбекистана с грудной дочкой"
Главное фото: сидит молоденькая девушка
На всякий случай, это врач, а не мигрантка из Узбекистана
Ольга, 20 ноября 2019 20:04
А то бы мы не догадались. Сидит человек в форме медработника "скорой" с чемоданом - укладкой неотложной помощи. И фото подписано,на всякий случай.
Гугугу, 20 ноября 2019 23:30
Вам по моему тоже всю жизнь самсу жарить.
АнтиЯ, 20 ноября 2019 19:26
Зачем они здесь, ни какой ценности не представляющие, ни образования, она всю жизнь будет самсу жарить? А потом ее дочь?
Гость, 20 ноября 2019 20:12
Люди не товар, что значит ,,никакой ценности не представляют,, Не хочу что бы вас в жизни ,,оценивали,, например работодатель и т.д. Будьте ЛЮДЬМИ
Аноним, 20 ноября 2019 20:22
Однажды я купил на 7ветрах пирожок с огурцами и кколбасой взял его с собой на обед на работу в ночную смену. Потом после обеда в 4часа ночи я уже был не работоспособный. Я просто бегал дристать. Сдела она так нарезала огурцы и сосиськи и туда вывалила из тарелки когда то уже нарезанные огурцы вот это вот все и лежали они там в этой тарелке получается давно.
Сами грязные, пол, прилавок все грязное, дети тут же бегают, мужья стоят там на кастрюлями перхоть трясут.
Аноним, 20 ноября 2019 20:29
Работодатель вообще не оценивает если на то пошло.
Главное, чтоб сделали больше и меньше получили денег, а то не дай бог, рычаги управления, инфляция, на стадиоон не хватат.
Давно работал ?
Аноним, 20 ноября 2019 23:35
и сосиськи
Это прикалывается так?
АнтиЯ, 21 ноября 2019 12:47
to Гость: Если мигрант не представляет "ценности" (не ученый, не врач, не имеющий хотя бы простого специального образования), он лишь "бремя" которое ложится на вас, на меня. Как бы это грубо не звучало - бесполезная человеческая единица. Ее ребенок сейчас займет чье то место в детском саду, может ребенка ваших родственников, которые сейчас стоят в очереди, она сейчас за ваш счет лежит в больнице (дай бог конечно здоровья ее ребенку, но). Она никогда не сможет ничего произвести, просто всю жизнь будет печь самсу?.. И таких как она тысячи, балласт для экономики, посмотрите утром на площадку перед Меркурием, где "продаются" выходцы из южных республик, большая часть из них даже не говорит по русски, у них нет образования, они ничего не произведут и имеют начальные умения и познания в строительстве наработанное лишь опытом... Это очень большая проблема.
Михаил, 20 ноября 2019 19:42
Надо обязательно помочь ребенку, тут гражданство и национальность не имеет значения. Потом отправить их на родину, если не может содержать, нам своих хватает, которые не понятно от кого рожают.
Аноним, 20 ноября 2019 20:20
Чем больше вы их будете холить и лелеять, тем больше их расплодится. ДОМОЙ! Там хорошо, там тепло и скорая приедет.
Аноним, 20 ноября 2019 20:26
А зачем тебе понимать ?
Николай Борисович или Абрам Федорович, а может Алах Акбарович.
Ты над своими понимай.
Аноним, 20 ноября 2019 21:13
Мигранты?
Вы хотите, что бы они сделали как в Европе?
Аноним, 20 ноября 2019 21:24
Пусть едет на родину. Вот так и вырождается русская нация - все самые умные врачи, программисты едут в Европу и США работать на по-настоящему великие страны, а в россию едут вот такие Аноры, которые только самсу печь могут и плодиться, не имея к тому материальных средств.
Анна, 20 ноября 2019 21:27
Тоже есть много вещей на малышку, если нужно могу привести
Аноним, 20 ноября 2019 22:03
Давайте ещё им на мечеть скинемся!
Аноним, 21 ноября 2019 00:39
Так плюсануть или минуснуть?
Кто за мечеть - минус.
Кто за Церковь + плюс.
Кто за синагогу * звездочка.
Ирина, 20 ноября 2019 22:12
Документы не оформлены несколько лет,явно нет вида на жительство.Депортировать домой к родственникам.
Марина, 20 ноября 2019 22:28
Невского 39 областной государственный центр помощи женщинам с детьми пропавшими в трудную жизненную ситуацию, проживают до 3 лет, специалисты помогут оформить документы маме и ребенку, медицинское сопровождение.
Аноним, 20 ноября 2019 22:33
Давайте посмотрим на вещи со стороны закона. За четыреста рублей жарила самсу. Вид на жительство? Налоги платила? Вся ее деятельность сто процентов не законна. Плюс она дальше пошла. Родила ребёнка на территории России. Что она хотела ?
Аноним, 20 ноября 2019 22:52
поразило что аборт это грех, поэтому нельзя,
а спать и беременеть за выйдя замуж значит можно?
где голова? где мозги?
исход очевиден
Аноним, 21 ноября 2019 08:09
Надо полагать самсу тоже печет без медицинской книжки.
Здравствуйте болезни, которые когда то победили в СССР.
А вот ещё вопрос - какой рукой она подает самсу и как она её готовит.
Бутылочка с водой у узбеков в каждом туалете.
Анна, 21 ноября 2019 10:26
Вы думаете медкнижка спасет? Ее покупают, все продается как и справки
Лёка, 21 ноября 2019 11:40
Прямо с языка сняли. Т.е. живет и работает в нарушение всех законов страны, но при этом придет за декретными выплатами и мат.помощью, как не работающая, за счет других налогоплательщиков. И вовсе не гнева соотечественников она боится (корреспондент почему-то назвала их "соплеменниками", интересно, какого племени?), наоборот, как следует из статьи, они ей помогают. Просто хочет получить ребенку российское гражданство и домой она в принципе не собирается!
Аноним, 20 ноября 2019 22:34
Скоро будете читать только про проблемы мусульман.
Иван Петрович, 20 ноября 2019 22:37
НВР: Чем помочь-то? Деньгами?
igk63, 21 ноября 2019 11:42
на билет
Она ним, 20 ноября 2019 22:43
А почему Анора с отцом в Узбекистан не уехала еще до беременности, если здесь ни жилья, ни родни, ни работы нет? На швею можно и там выучиться.
Алексей, 20 ноября 2019 23:02
В прошлом году нужно было сделать электрику на даче, полная замена. Обзвонил 10 номеров, все заняты, приехали примерно 4, русские самоучки, заломили такую цену за одну накладную розетку(600-1000р), я чуть не припух. Нашел через знакомоко нето узбеков, нето таджиков, сделали все по высшему классу за 30% от цены этих рвачей.
Гость, 20 ноября 2019 23:50
Ну да, русские самоучки, а нето эти, нето те - проф.заведения окончили и опыт зарекомендованный имеют. Высший класс как определяли, по внешнему виду розеток? Если дача сгорит от КЗ, к кому претензии предъявлять будете?
Алексей, 21 ноября 2019 00:47
Образование у тех и у других примерно одинаковое, при пожаре спросить ни с кого не удасться. Монтаж проверял лично, могу сделать сам, но не было времени, мой рабочий день стоит дороже в разы этих специалистов. Вы же двор не метете сами, вы намного круче. Так зачем платить в 3 раза больше за примитивный труд, тому кто поставил 10 розеток, и сразу стал крутым специалистом который работает только на себя, а не на дядю.
Юра, 21 ноября 2019 03:54
А потом он твои деньги понёс в ячейку ИГИЛ и они в Питере взорвали метро.
Михаил, 21 ноября 2019 08:02
Алексей, вот объясните мне одну вещь! Все жалуются, что приезжие отнимают работу у местного населения, так как они работают за гроши, из-за них не растет з/п и т.д. Вот вы же сами, у которых они отнимают работу и не дают хорошо зарабатывать нанимаете их. Пока много людей так делает, не видать вам достойных зарплат, вы им даете работу, и они будут приезжать и приезжать, и с каждым разом все больше.
Аноним, 20 ноября 2019 23:07
Я на Сирию и так много скинулся. Так что без меня
777888, 20 ноября 2019 23:53
у кого есть дети маленькие , те понимают готовы чем то помочь хоть вещами,а коментаторы у кого нет детей готовы её с ребенком на мороз в -27 выгнать.Даже стрёмно читать ваши коменты.

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