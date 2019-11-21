Мигрантку из Узбекистана с простуженной 1,5-месячной дочкой Азизой определили в стационар жители Бердска

Горожане обратились в «Курьер. Среда. Бердск»: к новорожденной отказалась приезжать «скорая». Но врачи сделали все, чтобы помочь одинокой маме. Анора печет самсу за 400 рублей в день, чтобы купить питание маленькой дочери.

Медик скорой помощи после осмотра Азизы принял решение везти ее в стационар

Врачи бердской горбольницы сегодня, 20 ноября, спасли новорожденную девочку мигрантки из Узбекистана. Несмотря на то, что у ребенка еще не оформлен вид на жительство и нет полиса обязательного медицинского страхования, как у его матери Аноры, доктора положили обеих в стационар педиатрического отделения. У девочки, родившейся 20 октября 2019 года, медик скорой помощи заподозрил ОРВИ, врачи больницы подтвердили диагноз по симптомам: высокая температура, кашель, красное с налетом горло, насморк.

По закону, ребенка без полиса ОМС больница имеет право лечить по материнской страховке месяц после рождения. Маленькой Азизе уже полтора. Временный полис, который оформляется оперативно — за несколько минут, страховая отказалась выписывать, поскольку нет всех необходимых документов на ребенка. Но вместе с тем, старшая медсестра детского инфекционного отделения ЦГБ Татьяна Синкина пояснила «Курьер. Среда. Бердск», что по регламенту больница может при экстренных показаниях лечить в стационаре иностранца в течение трех дней. После этого знакомые Аноры готовы оплачивать пребывание в палате и лечение по официальному прайсу. Возможность такого исхода подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» новый начмед бердской ЦГБ Марат Зарипов, подчеркнув, что на улицу маму с ребенком никто не выгонит.

Отсутствие полисов ОМС у пациентов для больниц — это настоящая головная боль. Ведь медицинские учреждения получают средства на лечение только по страховке.

Татьяна Федоровна предложила подождать три дня, чтобы проследить динамику состояния здоровья малышки. И только после этого принимать какие-то решения: может быть, маму с девочкой к 24 ноября уже выпишут. Они вернутся в съемную квартиру — маленькую, но вполне уютную.

На родине ее проклянут

Анора попала в трудную жизненную ситуацию. С одной стороны ее жизнь повторяет судьбу сотен мигрантов, но, как известно, все семьи несчастны по-своему.

Ее 15-летней девочкой в 2010 году в Бердск привезли родители. Сначала все складывалось относительно хорошо. Отец с матерью работали. Но мама тяжело заболела и 4 года назад умерла. Отец, получив инвалидность, уехал на родину, где осталась старшая сестра, которая давно замужем.

Анора осталась одна. Но не опустила руки. Бралась за любую работу. Одновременно пошла учиться в колледж на швею. Ее способности заметила руководитель дизайн-студии «Меланж» Ольга Бессонова. Девушка начала заниматься и там. При этом, часть заработанных денег Анора постоянно отправляла отцу-инвалиду.

Год назад она начала встречаться с молодым человеком. Когда в колледже узнали о ее беременности, «попросили» из общежития, рассказала сама Анора, а отец ее будущего ребенка испарился. Но она решила рожать и воспитать ребенка, несмотря ни на что. В мусульманских семьях аборт считается большим грехом. Впрочем, как и рождение ребенка вне брака. Молодая мать в том числе поэтому отказывается возвращаться в Узбекистан — проклянут. Да и в Бердске она опасается гнева национальной диаспоры: говорит, «камнями побьют».

Хотя соплеменники из местных в меру своих сил помогают Аноре и Азизе. Например, позволяют ей готовить самсу на продажу. Каждый день она умудряется печь 30-40 штук, получая за это 400 рублей. Декретные деньги она еще не получала. А за съемную комнату отдает 6000 рублей в месяц, кроме того, оплачивает коммунальные услуги. От переживаний у Аноры пропало грудное молоко. Поэтому ей приходится покупать совсем недешевое детское питание.

При этом видно, что она любящая и заботливая мать: в доме чисто и уютно, есть детская кроватка с игрушками, прогулочная коляска, на тумбочке — бутылочки и соски, подгузники и ползунки. Сама она спит на узком и тонком матрасе на полу. С одеждой для малышки помогли друзья. В том числе Ольга Бессонова. Она подключилась после того, как впавшая в отчаяние Анора позвонила — больше ей не к кому обратиться.

— Она вчера вызвала для дочки «скорую», но та не приехала. Видимо, Анора не смогла четко объяснить, что происходит. Она была просто на грани. Мы отвезли ей продукты, теплые вещи, дали немного денег. Поможем с пропиской. Но сейчас ребенку нужна врачебная помощь, — со слезами рассказала «Курьер. Среда. Бердск» утром 20 ноября Ольга Викторовна. — Анора очень сильная, работяга, никогда не жаловалась. По ночам мыла полы, а днем училась. Но сейчас, видимо, стало совсем невмоготу. Она растеряна. Сложность заключается в том, что у нее совсем другой менталитет.

Ольга Бессонова понимает, что в ситуации Аноры разовой помощью не обойтись, хотя выразила готовность ежемесячно помогать финансово, собирать деньги. Обратилась к Раисе Устиновой, председателю Союза женщин Бердска, которая тоже пообещала вмешаться в ситуацию. Возможно, молодую маму с грудничком получится временно устроить в Центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Там мамочки могут жить вместе с детьми до полутора лет.

Но главное на сегодняшний день удалось сделать — после вызова «скорая» приехала буквально через 15 минут. Еще через полчаса Анору с дочкой уже оформляли в стационар. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», после звонка редакции в судьбу Аноры вмешалась лично главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская. А после озабоченность проявили органы опеки.

Имена матери-одиночки и ее дочери изменены.

Молодую маму с новорожденной дочкой оформили в стационар