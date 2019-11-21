Платить по 180 тыс. рублей в день или отключить от ИВЛ предложили врачи мужу больной раком жительницу Академгородка

Марии Силантьевой диагностировали опухоль в мозге. Поскольку химиотерапия не помогала, родственники согласились на экспериментальную иммунотерапию CART в КНР. Сбор средств на лечение 31-летней возобновили в соцсети «ВКонтакте».

Врачи предложили отключить больную раком жительницу Академгородка от аппарата искусственного дыхания

Жительница Академгородка впала в кому в Пекине, где проходила лечение от лимфомы; врачи предложили супругу сибирячки выбор: отключить женщину от аппарата ИВЛ или продолжить терапию, оплатив крупную сумму денег.

Сбор средств на лечение 31-летней жительницы Новосибирска Марии Силантьевой возобновили в социальной сети «ВКонтакте». Матери двоих детей нужно около 180 тысяч рублей в день для оплаты реанимационной палаты в Китае, где она проходит курс терапии от лимфомы. Об этом сообщается на странице «Поддержка Маши Силантьевой» в соцсети.

Как говорится в посте, у женщины была диагностирована опухоль в мозге. Поскольку химиотерапия не помогала, родственники согласились на экспериментальную иммунотерапию CART в КНР.

«Сейчас CART-клетки введены, и они должны подавлять опухоль. Однако до достижения значимого терапевтического эффекта ещё нужно дожить. В буквальном смысле слова», – объяснили родные женщины.

По их словам, 12 ноября состояние Марии резко ухудшилось, она попала в реанимацию, где сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

«Любой ценой нужно продержаться до момента, когда CART-клетки начнут действовать в полной мере. Тогда у неё появится шанс», – говорит муж Марии Виктор.

При этом администрация клиники, видя затруднения Валерия по оплате крайне дорогой реанимационной палаты, предложила ему поставить подпись под одним из двух документов.

«В одной говорится о прекращении лечения и отключении Марию от аппарата ИВЛ. В другой – о продолжении лечения, которое нужно оплачивать своевременно», – объяснил мужчина.

Ежедневная стоимость нахождения сибирячки в реанимационной палате составляет 180 000 рублей.

Валерий подписал документ, в котором подтверждает согласие и ответственность за продолжение лечения жены.

«Умоляем: пожалуйста, поддержите этот тяжёлый выбор! Без вашей помощи мы не справимся», – говорится в сообщении группы.

Источник: sib.fm