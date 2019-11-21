Завалит снегом в декабре Бердск

В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Московский регион также относится к северной половине, поэтому в Москве и Подмосковье тоже должно быть теплее обычного. Снег в столице ожидается не ранее начала декабря. В ближайшие дни похолодает, но осадков практически не будет.

Также выше нормы, по словам Тищенко, прогнозируется температура на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центра­льного и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-­Кавказском округах температура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы. Хотя там в декабре по ночам и так бывает ниже 40 градусов, в этом году может быть еще холоднее.

Меньше обычного осадков может выпасть в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток же осадков прогноз­ируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыр­е, на Камчатке, в Ма­гаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах в пределах нормы. В Москве в декабре в среднем выпадает до 56 мм осадков преимущественно в виде снега.

Владимир Тищенко особо подчеркивает, что это пока предварительный прогноз. Уточненный прогноз на первый месяц зимы выйдет в последних числах ноября.

Источник: РГ