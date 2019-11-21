Кастрюлю с засохшими макаронами оставила 4-м маленьким детям и ушла на два дня из дома пьяная мать в Якутии

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Жительница Якутии оставила дома четверых малолетних детей и ушла к знакомому. В течение двух дней семилетняя девочка пыталась накормить и успокоить маленьких братьев, сообщили ИА YakutiaMedia в МВД.

В Амгинском улусе возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности четверых малолетних детей. Утром в ходе обхода участка инспектор ПДН прибыл к дому, где проживает 29-летняя женщина с четырьмя малолетними детьми в возрасте от 10 месяцев до 7 лет.



Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я) Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я)

Полицейский увидел замок на входной двери и уже планировал покинуть территорию, как вдруг его внимание привлекли детские голоса из дома. Инспектор поговорил со старшей из детей — семилетней первоклассницей. Девочка сообщила, что мама ушла по делам еще два дня назад, а они дома одни. Сообщив в дежурную часть о случившемся, инспектор вызвал социальные службы. По прибытии взрослые вошли в дом через окно. В помещении они обнаружили детей в обессиленном состоянии. Дом обогревался электрическим обогревателем.



Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я) Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я)

В случае перебоев подачи электричества в селе дом оставался бы без какого-либо отопления в зимний период. Также включенный обогреватель мог стать причиной возникновения пожара.



Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами

Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Фото: МВД РС(Я) Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Фото: МВД РС(Я)

Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии.



Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я) Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я)

Полицейские и работники социальной службы установили, что семилетняя девочка пыталась кормить своего 10-месячного брата сухой детской смесью, разбавленной сырой, холодной водой, и всячески успокоить в течение двух суток его и других младших братьев 3 и 6 лет. Дети были доставлены в больницу. Врачи установили, что их организмы истощены, малыши были голодны и хотели пить.



Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я) Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я)



Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать

Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я) Четверых малолетних детей оставила одних на несколько дней пьяная мать. Фото: МВД РС(Я)

Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проверки выяснилось, что на следующий день, как она покинула своих детей, ей позвонила ее мать. Бабушка изъявила желание навестить внуков, но женщина ее обманула, сказав, что из-за болезни младенца ее визит к ним домой нежелателен.



Дом многодетной семьи находится на окраине села

Дом многодетной семьи находится на окраине села. Фото: МВД РС(Я) Дом многодетной семьи находится на окраине села. Фото: МВД РС(Я)

Дом многодетной семьи находится на окраине села. Территория никак не огорожена. Вблизи соседей нет.

Собранные материалы явились достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время старшие дети находятся в специализированном детском учреждении, а младенец — в районной больнице.