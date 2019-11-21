Красавица из России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

В этом году организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира» 14 декабря в Лондоне.

«Мисс Россия — 2019» Алина Санько

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Директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что у россиянки Алины Санько недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу.

Участница от России не поедет на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в этом году в США. Об этом после пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщила директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что [обладательница титула «Мисс Россия — 2019»] Алина Санько отправится на два конкурса: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — сказала она ТАСС.

Согласно формату, одним из призов смотра «Мисс Россия — 2019» является участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». По словам Беляк, у Санько также недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная». «Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — добавила Беляк.

Победительница конкурса «Мисс Россия -2019» Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс Мира» 14 декабря в Лондоне. «Мисс Мира» — старейший ежегодный международный конкурс красоты, проводится с 1951 года.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится ежегодно с 1952 года. В этом году он пройдет в Атланте, штат Джорджия, с 28 ноября по 8 декабря.

О конкурсе «Мисс Мира»

Санько поделилась, что считает самым главным конкурсный этап, связанный с представлением благотворительного проекта. «Я сотрудничала с благотворительным фондом «Подсолнух». Я человек искусства, люблю дарить свои навыки, проводить мастер-классы. Я считаю, что искусство может помочь человеку избавиться от болезней», — рассказала Санько.

Девушка будет выступать в платье синего цвета на одно плечо с вырезом от середины бедра, дизайнером которого выступил Игорь Чапурин. «Работа с Чапуриным — беспроигрышный вариант, потому что он всегда создает шедевры. В этом году он был членом жюри конкурса [«Мисс Россия»] и в том числе был причастен к выбору Алины», — отметила директор конкурса Беляк.

По словам Санько, платье для национального конкурса получило название «Русский сувенир», его дизайнером стал Глеб Винокуров. Наряд был вдохновлен такими направлениями декоративного искусства, как гжель и императорский фарфор.

Источник: ТАСС